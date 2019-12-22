«Аталанта» разгромила «Милан» в чемпионате Италии
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты «Аталанты» одержали крупную победу над «Миланом» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты «Аталанты» одержали крупную победу над «Миланом» в матче 17-го тура чемпионата Италии.
Игра в Бергамо завершилась победой «Аталанты» со счетом 5:0. Дубль оформил Йосип Иличич (63-я и 72-я минуты), еще по мячу забили Алехандро Гомес (10-я), Марио Пашалич (61-я) и Луис Муриэль (83-я).
«Аталанта» набрала 31 очко и поднялась на пятое место в таблице. «Милан» с 21 баллом идет десятым.
Следующий матч «Аталанта» проведет 6 января дома с «Пармой». «Милан» в этот же день примет «Сампдорию».
|Джанпьеро Гасперини
|Стефано Пиоли
|Алехандро Дарио Гомес(Йосип Иличич)
|10′
|Марио Пашалич(Робин Гозенс)
|61′
|Йосип Иличич(Марио Пашалич)
|63′
|Йосип Иличич(Алехандро Дарио Гомес)
|72′
|Луис Муриэль
|83′
|95
|Пьерлуиджи Голлини
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|Рафаэл Толой
|12
|Андреа Конти
|6
|Хосе Луис Паломино
|13
|Алессио Романьоли
71′
|19
|Берат Джимсити
|22
|Матео Пабло Музаккьо
37′
|21
|Тимоти Кастань
46′
|4
|Исмаэль Беннасер
|15
|Мартен де Рон
56′
|79
|Франк Кессье
77′
|18
|Руслан Малиновский
|10
|Хакан Чалханоглу
|88
|Марио Пашалич
|17
|Рафаэл Леан
|8
|Робин Гозенс
89′
|68
|Рикардо Родригес
46′
|33
|Ханс Хатебур
|2
|Давиде Калабрия
|10
|Алехандро Дарио Гомес
88′
|5
|Джакомо Бонавентура
61′
|11
|Ремо Фройлер
|9
|Кшиштоф Пентек
|72
|Йосип Иличич
80′
|8
|Хесус Хоакин Сусо
44′84′
|9
|Луис Муриэль
|7
|Самуэль Кастильехо
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|8
|10
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Федерико Ла Пенна(Италия)