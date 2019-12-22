«Аталанта» разгромила «Милан» в чемпионате Италии

Источник: AFP 2019

Игра в Бергамо завершилась победой «Аталанты» со счетом 5:0. Дубль оформил Йосип Иличич (63-я и 72-я минуты), еще по мячу забили Алехандро Гомес (10-я), Марио Пашалич (61-я) и Луис Муриэль (83-я).

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«Аталанта» набрала 31 очко и поднялась на пятое место в таблице. «Милан» с 21 баллом идет десятым.

Следующий матч «Аталанта» проведет 6 января дома с «Пармой». «Милан» в этот же день примет «Сампдорию».