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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аталанта» разгромила «Милан» в чемпионате Италии

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты «Аталанты» одержали крупную победу над «Миланом» в матче 17-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AFP 2019

Игра в Бергамо завершилась победой «Аталанты» со счетом 5:0. Дубль оформил Йосип Иличич (63-я и 72-я минуты), еще по мячу забили Алехандро Гомес (10-я), Марио Пашалич (61-я) и Луис Муриэль (83-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Аталанта» набрала 31 очко и поднялась на пятое место в таблице. «Милан» с 21 баллом идет десятым.

Следующий матч «Аталанта» проведет 6 января дома с «Пармой». «Милан» в этот же день примет «Сампдорию».

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Аталанта
5:0
Первый тайм: 1:0
Милан
Футбол, Италия, Тур 1722.12.2019, 14:30 (МСК UTC+3)Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро ГаспериниСтефано Пиоли
Голы
Алехандро Дарио Гомес(Йосип Иличич)10′
Марио Пашалич(Робин Гозенс)61′
Йосип Иличич(Марио Пашалич)63′
Йосип Иличич(Алехандро Дарио Гомес)72′
Луис Муриэль83′
Составы команд
95Пьерлуиджи Голлини
99Джанлуиджи Доннарумма
2Рафаэл Толой
12Андреа Конти
6Хосе Луис Паломино
13Алессио Романьоли
71′
19Берат Джимсити
22Матео Пабло Музаккьо
37′
21Тимоти Кастань
46′
4Исмаэль Беннасер
15Мартен де Рон
56′
79Франк Кессье
77′
18Руслан Малиновский
10Хакан Чалханоглу
88Марио Пашалич
17Рафаэл Леан
8Робин Гозенс
89′
68Рикардо Родригес
46′
33Ханс Хатебур
2Давиде Калабрия
10Алехандро Дарио Гомес
88′
5Джакомо Бонавентура
61′
11Ремо Фройлер
9Кшиштоф Пентек
72Йосип Иличич
80′
8Хесус Хоакин Сусо
44′84′
9Луис Муриэль
7Самуэль Кастильехо
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)8
10Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
7Фолы12
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФедерико Ла Пенна(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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