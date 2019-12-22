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18:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» — «Челси»: составы команд на матч АПЛ

Стали известны стартовые составы лондонских клубов «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» на матч 18-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 22 декабря.

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Источник: AP 2019
«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дайер, Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

Запасные: Ворм, Фойт, Роуз, Уинкс, Н’Домбеле, Эриксен, Ло Чельсо.

«Челси»: Аррисабалага, Зума, Алонсо, Аспиликуэта, Томори, Рюдигер, Ковачич, Канте, Маунт, Виллиан, Абрахам.

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо, Пулишич, Батшуайи, Хадсон-Одои.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» пройдёт в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи — в 19:30 мск.

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