«Тоттенхэм» — «Челси»: составы команд на матч АПЛ
Стали известны стартовые составы лондонских клубов «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» на матч 18-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 22 декабря.
Стали известны стартовые составы лондонских клубов «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» на матч 18-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 22 декабря.
Запасные: Ворм, Фойт, Роуз, Уинкс, Н’Домбеле, Эриксен, Ло Чельсо.
Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо, Пулишич, Батшуайи,
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» пройдёт в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи — в 19:30 мск.