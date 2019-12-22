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19:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вандалы украли нос у статуи Ибрагимовича в Мальме

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Неизвестные злоумышленники снова атаковали статую шведского нападающего Златана Ибрагимовича в Мальме.

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Источник: Спорт РИА Новости

В октябре 2019 года бронзовая статуя форварда была торжественно открыта в его родном городе Мальме. После того, как Ибрагимович стал совладельцем шведского «Хаммарбю», болельщики «Мальме» стали атаковать статую футболиста. В конце ноября вандалы надели на голову статуи мусорный мешок, а на руку повесили сиденье от унитаза. В середине декабря была совершена попытка отпилить статуе ноги. Также неизвестные написали слово «Иуда» на дверях дома шведа в Стокгольме.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этот раз злоумышленникам удалось преодолеть забор, которым памятник оградили после неоднократных атак вандалов. В результате хулиганских действий статуя лишилась носа и была окрашена серебристой краской.

Как сообщает Sportbladet, полиция Мальме осведомлена об акте вандализма и займется проверкой по этому делу.

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