Вандалы украли нос у статуи Ибрагимовича в Мальме

В октябре 2019 года бронзовая статуя форварда была торжественно открыта в его родном городе Мальме. После того, как Ибрагимович стал совладельцем шведского «Хаммарбю», болельщики «Мальме» стали атаковать статую футболиста. В конце ноября вандалы надели на голову статуи мусорный мешок, а на руку повесили сиденье от унитаза. В середине декабря была совершена попытка отпилить статуе ноги. Также неизвестные написали слово «Иуда» на дверях дома шведа в Стокгольме.