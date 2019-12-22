«Манчестер Юнайтед» проиграл худшей команде АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Уотфорду» в матче 18-го тура Английской
«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Уотфорду» в матче 18-го тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 22 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 50-й минуте голкипер манкунианцев Давид де Хеа допустил грубую ошибку, благодаря которой отличился Исмаила Сарр. Через четыре минуты Трой Дини реализовал пенальти.
Победа позволила «Уотфорду» набрать 12 очков. Команда остается худшей в чемпионате, занимая последнее место в турнирной таблице. МЮ имеет в активе 25 очков и находится на восьмой позиции.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 26 декабря на своем поле примет «Ньюкасл». «Уотфорд» в тот же день на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед».
|Найджел Пирсон
|Уле Гуннар Сульшер
|Исмаила Сарр(Кристиан Кабаселе)
|50′
|Трой Дини
|54′
|26
|Бен Фостер
|1
|Давид де Хеа
|6
|Эдриан Мариаппа
|2
|Виктор Линделеф
|15
|Крейг Каткарт
90+2′
|5
|Харри Магуайр
|21
|Кико Фемения
|23
|Люк Шоу
38′
|27
|Кристиан Кабаселе
|29
|Аарон Ван-Биссака
|19
|Уилл Хьюз
|17
|Фред
|7
|Жерар Деулофеу
|9
|Антони Марсьяль
|9
|Трой Дини
|10
|Маркус Рэшфорд
|16
|Абдулай Дукуре
51′69′
|39
|Скотт Мактоминэй
72′
|14
|Натаниэл Чалоба
|8
|Хуан Мануэль Мата
|29
|Этьенн Капуэ
36′77′
|14
|Джесси Лингард
64′
|37
|Роберто Перейра
|6
|Поль Погба
|23
|Исмаила Сарр
87′
|21
|Дэниэл Джеймс
58′
|22
|Айзек Саксесс
|26
|Мэйсон Гринвуд
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|17
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Ли Мэйсон(Англия)