«Манчестер Юнайтед» проиграл худшей команде АПЛ

Источник: AFP 2019

Встреча прошла в воскресенье, 22 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 50-й минуте голкипер манкунианцев Давид де Хеа допустил грубую ошибку, благодаря которой отличился Исмаила Сарр. Через четыре минуты Трой Дини реализовал пенальти.

Победа позволила «Уотфорду» набрать 12 очков. Команда остается худшей в чемпионате, занимая последнее место в турнирной таблице. МЮ имеет в активе 25 очков и находится на восьмой позиции.