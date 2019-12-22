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19:17 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» проиграл худшей команде АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Уотфорду» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2019

Встреча прошла в воскресенье, 22 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 50-й минуте голкипер манкунианцев Давид де Хеа допустил грубую ошибку, благодаря которой отличился Исмаила Сарр. Через четыре минуты Трой Дини реализовал пенальти.

Победа позволила «Уотфорду» набрать 12 очков. Команда остается худшей в чемпионате, занимая последнее место в турнирной таблице. МЮ имеет в активе 25 очков и находится на восьмой позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 26 декабря на своем поле примет «Ньюкасл». «Уотфорд» в тот же день на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед».

Уотфорд
2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 1822.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Vicarage Road
Главные тренеры
Найджел ПирсонУле Гуннар Сульшер
Голы
Исмаила Сарр(Кристиан Кабаселе)50′
Трой Дини54′
Составы команд
26Бен Фостер
1Давид де Хеа
6Эдриан Мариаппа
2Виктор Линделеф
15Крейг Каткарт
90+2′
5Харри Магуайр
21Кико Фемения
23Люк Шоу
38′
27Кристиан Кабаселе
29Аарон Ван-Биссака
19Уилл Хьюз
17Фред
7Жерар Деулофеу
9Антони Марсьяль
9Трой Дини
10Маркус Рэшфорд
16Абдулай Дукуре
51′69′
39Скотт Мактоминэй
72′
14Натаниэл Чалоба
8Хуан Мануэль Мата
29Этьенн Капуэ
36′77′
14Джесси Лингард
64′
37Роберто Перейра
6Поль Погба
23Исмаила Сарр
87′
21Дэниэл Джеймс
58′
22Айзек Саксесс
26Мэйсон Гринвуд
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)17
3Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
16Фолы11
5Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяЛи Мэйсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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