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19:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первое интервью Эмери после увольнения из «Арсенала»: Артета, новый контракт и языковой барьер

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери впервые после ухода из лондонской команды дал большое интервью.

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Источник: AFP 2019

29 ноября 48-летний испанский специалист был уволен с поста главного тренера «Арсенала». 20 декабря «канониров» возглавил Микель Артета.

«Языковой барьер стал достаточно важной проблемой исключительно из-за результатов, — приводит слова Эмери BBC Sport. — Думаю, если бы результаты были лучше, люди более лояльно относились бы к моим ошибкам и считали мой английский приемлемым.

«Арсенал» начал сезон с неплохих результатов. Было ощущение, что руководство клуба ценит и достижения прошлой кампании. Было чувство, что мы можем что-то развить вместе — настолько, что руководство планировало предложить мне новый контракт.

Что касает Месута Езила, то он очень важный игрок, если тренер сможет найти способ совместить его с другими футболистами. Он обладает талантом, который делает окружающих лучше, но у него нет нужных качеств для агрессивного прессинга.

Артета готов к переходу на следующий уровень. Он играл за «Арсенал», много лет провел в АПЛ, работал с Хосепом Гвардьолой. Я искренне считаю его назначение хорошим решением. И хочу, чтобы это решение оказалось правильным.

Некоторые команды выразили интерес ко мне. Хочу поблагодарить их (речь идет об «Эвертоне» и других командах — Прим. «СЭ») за это, но я сказал всем, что хочу покоя. Мне нужно отдышаться и передохнуть.

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