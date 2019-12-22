Первое интервью Эмери после увольнения из «Арсенала»: Артета, новый контракт и языковой барьер
Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери впервые после ухода из лондонской команды дал большое интервью.
Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери впервые после ухода из лондонской команды дал большое интервью.
29 ноября 48-летний испанский специалист был уволен с поста главного тренера «Арсенала». 20 декабря «канониров» возглавил Микель Артета.
«Языковой барьер стал достаточно важной проблемой исключительно
«Арсенал» начал сезон с неплохих результатов. Было ощущение, что руководство клуба ценит и достижения прошлой кампании. Было чувство, что мы можем
что-торазвить вместе — настолько, что руководство планировало предложить мне новый контракт.
Что касает Месута Езила, то он очень важный игрок, если тренер сможет найти способ совместить его с другими футболистами. Он обладает талантом, который делает окружающих лучше, но у него нет нужных качеств для агрессивного прессинга.
Артета готов к переходу на следующий уровень. Он играл за «Арсенал», много лет провел в АПЛ, работал с Хосепом Гвардьолой. Я искренне считаю его назначение хорошим решением. И хочу, чтобы это решение оказалось правильным.
Некоторые команды выразили интерес ко мне. Хочу поблагодарить их (речь идет об «Эвертоне» и других командах — Прим. «СЭ») за это, но я сказал всем, что хочу покоя. Мне нужно отдышаться и передохнуть.