«Витесс» после ухода Слуцкого выиграл третий матч из четырех с общим счётом 10:0

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 27-й минуте автором забитого мяча стал Рихедли Базур, которому ассистировал Наварон Фор. Через несколько минут преимущество арнемского клуба увеличил Тим Матавж с передачи Данило Дуки. В середине второго тайма счёт до разгромного довёл Брайан Линссен с паса Базура.