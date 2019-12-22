Дубль Виллиана принес «Челси» победу в матче чемпионата Англии с «Тоттенхэмом»

Источник: AFP 2019

Дубль оформил бразильский нападающий «Челси» Виллиан (12-я и 45+4-я минуты, с пенальти), ранее выступавший за махачкалинский «Анжи». На 62-й минуте за неспортивное поведение красную карточку получил южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Виллиан оформил второй дубль за 215 матчей АПЛ в составе «Челси», в предыдущий раз ему удалось забить два мяча в декабре 2016 года в домашнем матче против «Сток Сити» (4:2).

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 18 матчах. «Тоттенхэм» идет седьмым, имея в активе 26 очков после 18 встреч.