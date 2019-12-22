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21:47 (мск), источник: ТАСС

Дубль Виллиана принес «Челси» победу в матче чемпионата Англии с «Тоттенхэмом»

ТАСС, 22 декабря. Футболисты лондонского «Челси» победили столичный «Тоттенхэм» со счетом 2:0 в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

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Источник: AFP 2019

Дубль оформил бразильский нападающий «Челси» Виллиан (12-я и 45+4-я минуты, с пенальти), ранее выступавший за махачкалинский «Анжи». На 62-й минуте за неспортивное поведение красную карточку получил южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Виллиан оформил второй дубль за 215 матчей АПЛ в составе «Челси», в предыдущий раз ему удалось забить два мяча в декабре 2016 года в домашнем матче против «Сток Сити» (4:2).

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 18 матчах. «Тоттенхэм» идет седьмым, имея в активе 26 очков после 18 встреч.

В следующем туре подопечные Фрэнка Лэмпарда дома примут «Саутгемптон», «Тоттенхэм» на домашнем стадионе встретится с «Брайтоном». Обе встречи пройдут 26 декабря.

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Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:2
Челси
Футбол, Англия, Тур 1822.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Жозе МоуриньюФрэнк Лэмпард
Голы
Виллиан(Матео Ковачич)12′
Виллиан45+4′
Составы команд
22Пауло Гассанига
45+3′
1Кепа Аррисабалага
24Серж Орье
2Антонио Рюдигер
78′
4Тоби Алдервейрелд
67′
15Курт Зума
31′
6Давинсон Санчес
29Фикайо Томори
7Сон Хын Мин
62′
3Маркос Алонсо
20Деле Алли
43′
7Н`Голо Канте
10Харри Кейн
10Виллиан
17Мусса Сиссоко
58′
19Мэйсон Маунт
5Ян Фертонген
74′
28Сесар Аспиликуэта
80′
3Дэнни Роуз
24Рис I Джеймс
27Лукас Моура
74′
17Матео Ковачич
43′68′
28Танги Ндомбеле
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
15Эрик Дайер
45′
9Тэмми Абрахам
80′
23Кристиан Эриксен
23Миши Батшуайи
Статистика
4Желтые карточки3
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)13
1Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
9Фолы11
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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