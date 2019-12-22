«Лацио» победил «Ювентус» и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии по футболу

Источник: AFP 2019

В составе «Лацио» голы забили Луис Альберто (16-я минута), Сенад Лулич (73) и Данило Катальди (90+4). У «Ювентуса» отличился Пауло Дибала (45). В составе «Ювентуса» был удален Родриго Бетанкур (90+4).

«Ювентус» участвовал в Суперкубке Италии на правах чемпиона страны прошлого сезона, «Лацио» является победителем прошлогоднего розыгрыша Кубка Италии. Команды в пятый раз встречались в матче за Суперкубок Италии, «Лацио» в третий раз одержал победу, «Ювентус» побеждал дважды. 7 декабря «Лацио» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии (3:1), нанеся туринскому клубу первое поражение в сезоне.

Суперкубок Италии проводится ежегодно с 1998 года. «Лацио» в пятый раз стал обладателем трофея, в предыдущий раз римский клуб побеждал в 2017 году, обыграв «Ювентус» со счетом 3:2. Дважды «Лацио» становился чемпионом Италии и семь раз выигрывал кубок страны.