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22:07 (мск), источник: ТАСС

«Лацио» победил «Ювентус» и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии по футболу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Футболисты римского «Лацио» со счетом 3:1 победили туринский «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии. Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Источник: AFP 2019

В составе «Лацио» голы забили Луис Альберто (16-я минута), Сенад Лулич (73) и Данило Катальди (90+4). У «Ювентуса» отличился Пауло Дибала (45). В составе «Ювентуса» был удален Родриго Бетанкур (90+4).

«Ювентус» участвовал в Суперкубке Италии на правах чемпиона страны прошлого сезона, «Лацио» является победителем прошлогоднего розыгрыша Кубка Италии. Команды в пятый раз встречались в матче за Суперкубок Италии, «Лацио» в третий раз одержал победу, «Ювентус» побеждал дважды. 7 декабря «Лацио» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии (3:1), нанеся туринскому клубу первое поражение в сезоне.

Суперкубок Италии проводится ежегодно с 1998 года. «Лацио» в пятый раз стал обладателем трофея, в предыдущий раз римский клуб побеждал в 2017 году, обыграв «Ювентус» со счетом 3:2. Дважды «Лацио» становился чемпионом Италии и семь раз выигрывал кубок страны.

«Ювентус» восьмой год подряд играл в матче за почетный трофей, в прошлом году в финале туринская команда победила «Милан» (1:0), всего в активе «Ювентуса» восемь побед в турнире, что является рекордом. Клуб из Турина является 35-кратным чемпионом Италии, 13 раз «Ювентус» становился победителем кубка страны.

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