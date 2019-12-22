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22:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» — «Атлетик»: составы команд на матч чемпионата Испании

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Атлетика» из Бильбао на матч 18-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится сегодня, 22 декабря.

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Источник: Reuters
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рамос, Менди, Вальверде, Модрич, Кроос, Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор, Бензема.

Запасные: Ареола, Варан, Начо, Иско, Б. Диас, Бэйл, Йович.

«Атлетик»: Симон, Лекуэ, Нуньес, Ерай Лопес, Берчиче, Иньиго Мартинес, Весга, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Уильямс, Кодро.

Запасные: Эррерин, Баленсиага, Беньят, Гомес, Ларрасабаль, Унаи Ломес, Вильялибре.

Матч «Реал» — «Атлетик» пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслужит матч арбитр Адриан Кордеро Вега.

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