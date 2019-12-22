«Реал» — «Атлетик»: составы команд на матч чемпионата Испании
Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Атлетика» из Бильбао на матч 18-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится сегодня, 22 декабря.
Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Атлетика» из Бильбао на матч 18-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится сегодня, 22 декабря.
Запасные: Ареола, Варан, Начо, Иско, Б. Диас, Бэйл, Йович.
Запасные: Эррерин, Баленсиага, Беньят, Гомес, Ларрасабаль, Унаи Ломес, Вильялибре.
Матч «Реал» — «Атлетик» пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслужит матч арбитр Адриан Кордеро Вега.