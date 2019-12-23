Оградил сына от футбола: как Туре борется с расизмом

Источник: AP 2019

Принципиальная позиция

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре на протяжении почти всей своей футбольной карьеры занимается борьбой с расизмом.

По мнению ивуарийца, проблема стоит настолько остро в данном виде спорта, что он даже запретил своему сыну играть в футбол.

«Мой сын хочет стать футболистом. Но я сказал ему, что он не может этого сделать. Потому что я постоянно сталкиваюсь с расизмом, и это причиняет мне боль. Я не позволяю своему сыну играть в футбол из-за таких вот вещей», — цитирует хавбека L`Equipe.

А недавно Туре заявил, что и сам готов расстаться с этим видом спорта, так как хочет сосредоточиться на своей деятельности по борьбе с дискриминацией. 36-летний ивуариец уже выразил намерение примкнуть к Международной футбольной федерации (ФИФА) с целью оградить спортсменов от оскорблений на расовой и национальной почве.

«Знаю, что и ФИФА, и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) делают все возможное, чтобы разобраться в данной проблеме. Однако необходимо работать не только с болельщиками, но и с клубами», — рассказал Туре Sky Sports.

Борьба с расизмом

За время выступлений в «Манчестер Сити» Туре оказался в центре многих скандалов на почве дискриминации по расовому признаку. Не раз форвард обвинял, например, Хосепа Гвардиолу, под руководством которого он играл еще и в «Барселоне», в том, что испанец плохо к нему относится из-за этнической принадлежности.

«Когда я понял, что выступаю намного лучше других футболистов, которые моложе меня, но не получаю игрового времени, то осознал, что дело вовсе не в физических кондициях. Думаю, он относится к африканцам не так, как к другим. Уверен, что Гвардиола притворяется, будто у него нет проблем с игроками другого цвета кожи, ведь он весьма умен, чтобы попасться на таком. Безусловно, в таком он никогда не признается. В тот день, когда он сформирует команду хоть бы из пяти африканцев, обещаю, я пошлю ему в подарок пирог», — цитирует Туре AS.

Одним из наиболее громких и знакомых российскому болельщику является матч московского ЦСКА с «Манчестер Сити» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов 2013 года. Встреча проходила на «Арене-Химки» и завершилась победой гостей со счетом 2:1. После игры Туре вышел к журналистам и обвинил фанатов столичной команды в неподобающем поведении.

«Такие проявления расизма, как в этом матче, недопустимы. Я считаю, что УЕФА стоит обратить на это внимание и дисквалифицировать стадион. Быть может, на два года или на два месяца — это уже пусть решают специальные органы. Однако стоит обратить внимание на эту проблему, иначе люди будут продолжать себя так вести», — сказал он тогда.

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В организации прислушались к словам хавбека, и следующий домашний матч армейцев с мюнхенской «Баварией» прошел с одной закрытой трибуной.

Но не только в России есть такие проблемы. С 2003 по 2005 год Туре выступал за донецкий «Металлург». По словам футболиста, на Украине проблема с расизмом стоит не менее остро.

«Я чувствовал себя униженным, от чего злился. Больнее всего мне было слышать обезьяньи уханья. Но мне нужно было к этому привыкать, продолжать играть в футбол под крики фанатов: “Черное дерьмо! Вали назад!” Подобные ситуации происходили в каждом матче. Потому что порой такое делали болельщики моего же клуба. Помню, как звонил отцу и говорил: “Они изображали обезьян прямо передо мной. Папа, мне очень плохо!” Однако он призывал возвращаться на поле и играть, потому что не хотел, чтобы это влияло на меня. Он не представлял, как сильно я от этого страдал», — рассказал ивуариец The Mirror.

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Ситуация в Италии

В последние несколько месяцев в Серии А все чаще возникают инциденты, связанные с расистским поведением болельщиков.

Так, форвард «Брешии» Марио Балотелли возмутился поведением фанатов «Вероны». В момент, когда нападающий услышал оскорбительные выкрики с трибун, он решил покинуть поле. Вернуться в игру футболиста уговорили его партнеры по команде.

А позже скандал коснулся еще двух игроков — нападающего миланского «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга. Так, на обложке издания Corriere dello Sport появилось изображение игроков, посвященное матчу 15-го тура чемпионата Италии, под заголовком «Черная пятница».

«Когда я видел все эти расистские темы в Италии, понимал, что хочу играть в футбол максимум еще год», — заявил он в тот момент.

Также Туре отметил поведение болгарских болельщиков в квалификационном матче чемпионата Европы с Англией.

«Мне бы хотелось увидеть, как игроки сборной Англии покидают поле в игре с Болгарией. Я был бы действительно рад этому. Я уверен, что это был бы мощный посыл. Так что, если бы меня спросили о том, что нужно сделать, я бы так и сказал», — цитирует форварда Sky Sports.

Елизавета Варфоломеева