«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»

«Сейчас мы проводим тщательное расследование, которое включает в себя сотрудничество с “Челси” и его игроками. Любая форма расизма абсолютно неприемлема и недопустима на нашем стадионе. Мы воспринимаем любые подобные заявления чрезвычайно серьезно и предпримем самые серьезные из возможных действий против любого лица, уличенного в таком поведении, включая запрет на посещение стадиона», — говорится в сообщении.