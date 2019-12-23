Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.12
Бетис
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.12
Тоттенхэм Хотспур
Челси
02
Футбол. Зарубежный
22.12
Падерборн
Айнтрахт Ф
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Леванте
Сельта
31
Футбол. Зарубежный
22.12
Сассуоло
Наполи
12
Футбол. Зарубежный
22.12
Реал
Атлетик
00
Все события
Фоторепортажи
10«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
11:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с «Челси».

Наверх

«Сейчас мы проводим тщательное расследование, которое включает в себя сотрудничество с “Челси” и его игроками. Любая форма расизма абсолютно неприемлема и недопустима на нашем стадионе. Мы воспринимаем любые подобные заявления чрезвычайно серьезно и предпримем самые серьезные из возможных действий против любого лица, уличенного в таком поведении, включая запрет на посещение стадиона», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Воскресная игра завершилась победой «Челси» со счетом 2:0. По сообщению Би-би-си, во втором тайме главный арбитр остановил матч после брошенного с трибун предмета, при этом диктор стадиона по громкой связи объявил, что «расистское поведение болельщиков мешает игре».

Читайте также
Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:2
Челси
Футбол, Англия, Тур 1822.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Жозе МоуриньюФрэнк Лэмпард
Голы
Виллиан(Матео Ковачич)12′
Виллиан45+4′
Составы команд
22Пауло Гассанига
45+3′
1Кепа Аррисабалага
24Серж Орье
2Антонио Рюдигер
78′
4Тоби Алдервейрелд
67′
15Курт Зума
31′
6Давинсон Санчес
29Фикайо Томори
7Сон Хын Мин
62′
3Маркос Алонсо
20Деле Алли
43′
7Н`Голо Канте
10Харри Кейн
10Виллиан
17Мусса Сиссоко
58′
19Мэйсон Маунт
5Ян Фертонген
74′
28Сесар Аспиликуэта
80′
3Дэнни Роуз
24Рис I Джеймс
27Лукас Моура
74′
17Матео Ковачич
43′68′
28Танги Ндомбеле
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
15Эрик Дайер
45′
9Тэмми Абрахам
80′
23Кристиан Эриксен
23Миши Батшуайи
Статистика
4Желтые карточки3
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)13
1Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
9Фолы11
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жулин дал совет Тутберидзе на фоне скандала в фигурном катании
Горячий лед: российские хоккеистки разделись для новогоднего календаря
«Зеленое дерби» в Альпах: «Салават» примет «Ак Барс» в Давосе
Панарин набирает очки уже семь матчей подряд
Денис Лебедев завязал с поясами
«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и отстал от «Барселоны»
Как веселится самая яркая баскетболистка России (фото)
Российская биатлонистка готова пробежать на КМ в нижнем белье
Оградил сына от футбола: как Туре борется с расизмом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь