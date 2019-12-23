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10:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» на последних минутах вырвал победу у «Сассуоло» в серии А

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. «Наполи» одержал волевую победу над «Сассуоло» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в Реджо-Эмилия, завершилась со счетом 2:1 в пользу неаполитанского клуба, в составе которого отличились Аллан (57-я минута) и Элиф Элмас на четвертой компенсированной минуте. У «Сассуоло» забил Хамед Траоре (29).

Эта победа является первой для «Наполи» под руководством Дженнаро Гаттузо.

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Сассуоло
1:2
Первый тайм: 1:0
Наполи
Футбол, Италия, Тур 1722.12.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Mapei Stadium - Citta del Tricolore
Главные тренеры
Роберто Де ДзербиДженнаро Гаттузо
Голы
Хамед Джуниор Траоре(Мануэль Локателли)29′
Маркес Лоурейру Аллан(Петр Зелиньски)57′
Педро Обианг90+4′
Составы команд
56Джанлука Пеголо
1Алекс Мерет
13Федерико Пелузо
6Мариу Руй
33′
17Мерт Мюлдюр
22Джованни Ди Лоренцо
77Георгиос Кирьякопулос
44Константинос Манолас
14Педро Обианг
5Маркес Лоурейру Аллан
23Хамед Джуниор Траоре
37′
20Петр Зелиньски
73Мануэль Локателли
66′
7Хосе Кальехон
9Франческо Капуто
24Лоренцо Инсинье
2Сантос да Силва Марлон
51′
13Себастьяно Луперто
45′
19Филиппо Романья
23Эльсеид Хюсай
8Альфред Данкан
64′
8Фабиан Руис
70′
10Филип Джуричич
12Эльиф Эльмас
72′
7Жереми Бога
82′
99Аркадиуш Милик
77′
4Франческо Маньянелли
14Дрис Мертенс
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)16
5Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
7Угловые11
17Фолы13
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Киффи(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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