«Наполи» на последних минутах вырвал победу у «Сассуоло» в серии А
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. «Наполи» одержал волевую победу над «Сассуоло» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. «Наполи» одержал волевую победу над «Сассуоло» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в
Эта победа является первой для «Наполи» под руководством Дженнаро Гаттузо.
|Роберто Де Дзерби
|Дженнаро Гаттузо
|Хамед Джуниор Траоре(Мануэль Локателли)
|29′
|Маркес Лоурейру Аллан(Петр Зелиньски)
|57′
|Педро Обианг
|90+4′
|56
|Джанлука Пеголо
|1
|Алекс Мерет
|13
|Федерико Пелузо
|6
|Мариу Руй
33′
|17
|Мерт Мюлдюр
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|77
|Георгиос Кирьякопулос
|44
|Константинос Манолас
|14
|Педро Обианг
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
|23
|Хамед Джуниор Траоре
37′
|20
|Петр Зелиньски
|73
|Мануэль Локателли
66′
|7
|Хосе Кальехон
|9
|Франческо Капуто
|24
|Лоренцо Инсинье
|2
|Сантос да Силва Марлон
51′
|13
|Себастьяно Луперто
45′
|19
|Филиппо Романья
|23
|Эльсеид Хюсай
|8
|Альфред Данкан
64′
|8
|Фабиан Руис
70′
|10
|Филип Джуричич
|12
|Эльиф Эльмас
72′
|7
|Жереми Бога
82′
|99
|Аркадиуш Милик
77′
|4
|Франческо Маньянелли
|14
|Дрис Мертенс
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|11
|17
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниэле Киффи(Италия)