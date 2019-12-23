«Наполи» на последних минутах вырвал победу у «Сассуоло» в серии А

Встреча, прошедшая в Реджо-Эмилия, завершилась со счетом 2:1 в пользу неаполитанского клуба, в составе которого отличились Аллан (57-я минута) и Элиф Элмас на четвертой компенсированной минуте. У «Сассуоло» забил Хамед Траоре (29).