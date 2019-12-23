«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и отстал от «Барселоны» в Примере
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Футболисты «Реала» сыграли вничью с «Атлетиком» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Футболисты «Реала» сыграли вничью с «Атлетиком» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 0:0.
«Реал» идет в турнирной таблице чемпионата Испании на втором месте с 37 очками. Мадридцы пропустили вперед «Барселону» (39), которая свой матч выиграла. «Атлетик» (28) идет на седьмой строчке в турнирной таблице.
|Зинедин Зидан
|Гаиска Гаритано
|13
|Тибо Куртуа
|1
|Унаи Симон
|2
|Даниэль Карвахаль
|5
|Йерай Альварес
|23
|Ферлан Менди
|17
|Юри Берчиче
|4
|Серхио Рамос
87′
|3
|Унаи Нуньес
|10
|Лука Модрич
|4
|Иньиго Мартинес
|15
|Федерико Вальверде
|15
|Иньиго Лекуэ
|9
|Карим Бензема
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
|8
|Тони Кроос
|14
|Дани Гарсия
|3
|Эдер Милитау
57′
|16
|Микель Весга
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
|9
|Иньяки Уильямс
86′
|25
|Винисиус Жуниор
72′
|7
|Беньят Эчеварриа
|18
|Лука Йович
|23
|Кенан Кодро
73′
|27
|Родригу
62′
|25
|Асьер Вильялибре
|11
|Гарет Бэйл
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Адриан Кордеро Вега(Испания)