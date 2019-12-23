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09:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и отстал от «Барселоны» в Примере

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Футболисты «Реала» сыграли вничью с «Атлетиком» в матче 18-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 0:0.

«Реал» идет в турнирной таблице чемпионата Испании на втором месте с 37 очками. Мадридцы пропустили вперед «Барселону» (39), которая свой матч выиграла. «Атлетик» (28) идет на седьмой строчке в турнирной таблице.

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0:0
Первый тайм: 0:0
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Футбол, Испания, Тур 1822.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданГаиска Гаритано
Составы команд
13Тибо Куртуа
1Унаи Симон
2Даниэль Карвахаль
5Йерай Альварес
23Ферлан Менди
17Юри Берчиче
4Серхио Рамос
87′
3Унаи Нуньес
10Лука Модрич
4Иньиго Мартинес
15Федерико Вальверде
15Иньиго Лекуэ
9Карим Бензема
22Эскудеро Рауль Гарсия
8Тони Кроос
14Дани Гарсия
3Эдер Милитау
57′
16Микель Весга
6Фернандес Иглесиас Начо
9Иньяки Уильямс
86′
25Винисиус Жуниор
72′
7Беньят Эчеварриа
18Лука Йович
23Кенан Кодро
73′
27Родригу
62′
25Асьер Вильялибре
11Гарет Бэйл
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)8
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
8Фолы14
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАдриан Кордеро Вега(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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