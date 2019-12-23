Роналду проиграл первый финал с 2013 года

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Напомним, в финальном матче Суперкубка Италии «Ювентус» уступил «Лацио» со счётом 1:3.

Для Роналду это поражение стало первым в финале с 2013 года, сообщает Football Italia. 17 мая 2013 года Роналду в составе «Реала» уступил мадридскому «Атлетико» со счётом 1:2 в финальном матче Кубка Испании.

После этого поражения португальский форвард выиграл 12 финалов подряд. В составе «Ювентуса» Роналду сыграл два финала и выиграл первый, обыграв «Милан» (1:0) в Суперкубке Италии в январе 2019 года. Роналду в этом матче забил победный гол.

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Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала», за который выступал с 2009 года.