Казахстанский клуб продлил контракт с футболистом сборной Черногории
«Окжетпес» пролонгировал трудовое соглашение с черногорским футболистом Дарко Зоричем, передает корреспондент Vesti.kz.
«Окжетпес» пролонгировал трудовое соглашение с черногорским футболистом Дарко Зоричем, передает корреспондент Vesti.kz.
Согласно данным Transfermarkt, новый контракт с 26-летним хавбеком подписан по схеме «1+1».
В минувшем сезоне он стал одним из лидеров кокшетауского клуба, за который забил три гола и отдал четыре ассиста в 29 матчах чемпионата. В межсезонье им интересовались другие клубы КПЛ, но «синегорцам» удалось его удержать.
До «Окжетпеса», завершившего сезон 2019 года на седьмом месте, выступал за сербские «Чукарички», «Борац», греческий АЕК, черногорские «Челик» и «Сутьеску».
За молодежную сборную Черногории провел десять игр и забил один гол, за национальную команду привлекается с 2014 года.
Текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро, хотя до перехода в «Окжетпес» стоил на 200 тысяч дешевле.