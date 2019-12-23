Казахстанский клуб продлил контракт с футболистом сборной Черногории

Согласно данным Transfermarkt, новый контракт с 26-летним хавбеком подписан по схеме «1+1».

В минувшем сезоне он стал одним из лидеров кокшетауского клуба, за который забил три гола и отдал четыре ассиста в 29 матчах чемпионата. В межсезонье им интересовались другие клубы КПЛ, но «синегорцам» удалось его удержать.

До «Окжетпеса», завершившего сезон 2019 года на седьмом месте, выступал за сербские «Чукарички», «Борац», греческий АЕК, черногорские «Челик» и «Сутьеску».

За молодежную сборную Черногории провел десять игр и забил один гол, за национальную команду привлекается с 2014 года.