Алексей Бага: Когда 13 лет выигрываешь, притупляется чувство опасности, ощущение, что может прилететь

Источник: РИА "Новости"

В четверг Алексей Бага официально стал безработным. Специалист — первый главный тренер в истории БАТЭ, с которым клубное руководство решило не продлевать трудовых отношений. На следующий день мы встретились с Алексеем Анатольевичем, чтобы поговорить об отношениях с Андреем Капским, не самой удачной селекции и, как оказалось, неизбежной отставке:

— Какие мысли крутились у вас в голове, когда собирали вещи в своей комнате на базе в Дудинке?

— Моря слез не было, но комочек к горлу подкатил. Все-таки столько лет провел в Дудинке, знал там каждую травинку. Большой этап моей жизни прошел именно здесь, но настало время, чтобы уйти. Нужно принять решение руководства и двигаться дальше. На базе зашел в комнату, где жил последний год. Второпях собрал два рюкзачка вещей и поехал в Минск, каких-то торжественных проводов не было.

— Если не секрет, что вам на прощание презентовали болельщики и работники клуба?

— Болельщики подписали сувенирный набор с рюмочками. Клубный повар привез в газете кусок домашнего сала. Теперь есть откуда выпить и чем закусить :). Ну и еще работники кухни сделали подпись на совместном фото и подарили в рамочке. Получилось душевно. У меня тоже было кое-что для ребят, все-таки Новый год на носу.

— Что на прощание сказали работникам базы?

— Владимировна сидела на ресепшене, ей перепал подарок. Чего-то говорить не пришлось, потому что она начала «рюмзать». Нужно было быстренько ретироваться, иначе бы сам заплакал. Обнял ее и рванул в Минск. Уверен, со всеми ребятами из БАТЭ еще будем видеться. По возможности буду заезжать и в Дудинку, и на «Борисов-Арену». В общем, жизнь продолжается.

— Эта поездка из Дудинки в Минск была особенной?

— Все прошло бы на ура, если бы не пробка под Смолевичами из-за ремонта дороги :). По пути приходило осознание, что теперь не буду ездить по этому маршруту каждый день. Подспудно я все понимал и был к этому готов. Единственное, когда на выезде из Борисова повернул мимо «Борисов-Арены» и увидел фотку Анатолича… Ощутил что-то своеобразное. Проскочило чувство, что подвел его.

— Почему вы считаете, что подвели Анатолия Анатольевича?

— Мы еще долго будем вспоминать Анатолия Анатольевича и его заслуги. Мне посчастливилось возглавить БАТЭ при его жизни. Этот человек возлагал на меня определенные надежды. Может быть, в какой-то мере удалось их воплотить: выход в плей-офф Лиги Европы, прошлогоднее чемпионство, победа над «Арсеналом». С другой стороны конечный результат в этом году — совсем не то, чего бы хотелось и ему, и нам. Когда проезжал мимо «Борисов-Арены», проскочила мыслишка, что в этом году можно было выступить лучше и в следующем сезоне обязательно сюда вернуться.

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***

— Как думаете, БАТЭ научился жить без Анатолия Капского?

— Конечно, в этом году все было по-другому. Правда, чтобы ответить на этот вопрос, должно пройти гораздо больше времени.

— Чем Андрей Анатольевич похож на своего отца?

— Многим, но всему нужно время. Андрею Анатольевичу досталась махина, которой не так-то просто управлять. Все-таки БАТЭ приучил всех к постоянным чемпионствам и еврокубкам. Плюс Андрей потерял отца. Ему было вдвойне тяжело. Считаю, у Андрея есть сходства с отцом. Думаю, со временем он станет хорошим управленцем.

— Андрей Капский мог вести себя в раздевалке так, как это делал отец?

— Андрей максимально старался быть рядом с командой. Естественно, временами выплескивал какие-то положительные и отрицательные эмоции. Как руководитель он мог высказать какие-то претензии команде.

— Как раздевалка на это реагировала?

— Нормально. И мне, и руководству повезло, что наши ребята достаточно адекватны, чтобы нормально реагировать на критику. С другой стороны, как еще реагировать, если сам понимаешь, что где-то сыграл хреново и подвел клуб?

— При жизни Анатолия Капского БАТЭ находился под определенной защитой. Он сглаживал углы, озвучивал позицию клуба в СМИ и ярко отвечал оппонентам. Андрей Капский ведет себя совсем не публично. Это сказывается на команде?

— На команде это не сказывалось, По крайней мере на работу и тренировочный процесс это никак не влияло. А что касается каких-то выпадов в сторону БАТЭ, то клуб уже через столько прошел… Понятно, каждый человек индивидуально может отреагировать на какой-то комментарий или высказывание, но в целом какой-то катастрофы я не видел.

— Вам не кажется, что сейчас по выступлениям в СМИ босс брестского «Динамо» Александр Зайцев чем-то напоминает Анатолия Капского?

— Не стал бы сравнивать этих состоявшихся людей. Сейчас Александр Зайцев воюет на этом поле, но не хочется как-то оценивать руководителя другого клуба.

— В этому году вы часто созванивались с Андреем Анатольевичем?

— Каждый день. Чаще всего после тренировок. Обсуждали дела команды, какие-то новости.

— Когда Андрей Анатольевич сказал, что контракт с вами продлен не будет?

— За два дня до последнего матча сезона с «Торпедо-БелАЗ».

— Как это было?

— Мы созвонились, договорились выпить чай-кофе. На этой встрече мне было сказано, что контракт продлен не будет. Причина — клуб хочет сделать кое-какие изменения в своей структуре. Не могу назвать это революцией, но тогда Андрей сказал, что вопросы по тренерскому штабу, футболистам, обслуживающему персоналу будут решаться позже.

— Это был долгий разговор?

— Поговорили минут 15, обсудили оперативные дела и разъехались по домам.

— Такое решение стало неожиданностью?

— Нет. Были кое-какие предчувствия по разговорам, новостям в СМИ… В принципе, я был готов. Наверное, тут был только вопрос времени.

— По нашей информации, с вами были готовы расстаться уже после матчей с «Астаной» и «Минском». Тогда у вас был разговор с руководством?

— Таких разговоров не было. Но, глядя на такие результаты, я был готов ко всему. Еще раз, тут, скорее, был вопрос времени. Когда не выполняешь задачу — нужно быть готовым к санкциям.

— Вы сами порывались уйти в отставку?

— Такой момент был после поражения от «Ислочи». Проигрыш на домашнем стадионе получился очень болезненным. Но спрятал все эмоции и решил доработать сезон до конца. Бросать за три тура до финиша чемпионата — это ни туда и ни сюда. Все-таки передергивать команду таким способом перед матчем с «Витебском» было не очень оправдано. Неизвестно, как бы ребята на это отреагировали. Все-таки, если честно, чемпионат мы профукали раньше.

— В какой момент это случилось?

— Нужно говорить и об «Ислочи», и о «Гомеле», и о «Минске». Я бы не выделял какую-то конкретную игру, которая стала гвоздем. Результат каждого из этих матчей стал для нас прибивным. Тогда нам не хватило ощущения, что опасность где-то рядом. Здесь вопрос психологии. В этих матчах нас никто не мутузил и не выглядел сильнее. Да, соперники создавали моменты, но больший процент недоработки кроется в нашей психологии. Когда 13 лет подряд выигрываешь чемпионат, то притупляется чувство опасности, ощущение, что может где-то прилететь. Нужно было как-то растормошить ребят. Если сделать этого не получилось, значит, я где-то недоработал.

— Кажется, раньше в таких ситуациях команду в тонусе держал именно Анатолий Анатольевич…

— Он никогда не заходил в раздевалку перед матчами и не давал никаких установок. В этом плане Анатолий Анатольевич был очень тактичным руководителем. Может быть, в этом году нам не хватило какого-то задора, каких-то индивидуальных бесед. По психологической составляющей много вопросов, здесь важную роль играет каждая мелочь.

***

— Кажется, в этом году у БАТЭ был самый скудный ростер за последние сезоны. Согласитесь?

— Он не был презентабельнее ростера наших конкурентов. Почему так сложилось? Появились команды, которые могут привлечь футболистов на хорошие условия и играть на хороших стадионах. Где-то сами недоработали зимой: не смогли пригласить того или иного футболиста, удержать кого-то из ребят. Если раньше игроки по первому звонку ехали в Борисов, то сейчас у них есть возможность выбирать. Это хорошо и для ребят, и для развития всего белорусского футбола.

— Кто в этом году занимался трансферами БАТЭ?

— Футболистам звонил и я, и Андрей Анатольевич. Были агенты, которые предлагали клубу игроков. Каждая история индивидуальна. Если говорить о трансферах, то нужно понимать в каких реалиях мы живем. Разумеется, есть клубы, которые могут иметь семь-восемь человек в селекционном отделе и работать на всех континентах. БАТЭ не может себе такое позволить, поэтому смотрели игроков в военно-полевых условиях. С некоторыми вовсе знакомились походу.

— Какое участие в трансферах принимал спортивный директор БАТЭ Виталий Родионов?

— Большое. Он перелопачивал много информации по футболистам. Вместе с ним обсуждали плюсы и минусы игроков. Но, опять же, можно смотреть и говорить о ком угодно, но сразу же появляются вопросы по стоимости игрока, его желанию ехать в Беларусь.

— Кого БАТЭ не смог подписать по этой причине?

— Перед началом сезона мы долго искали левого защитника и игрока на замену Мирко Иваничу. Перелопатили очень много материала, искали людей по всему миру. Поверьте, хватало ребят, с которыми общались. Из-за постоянных тренировок и сборов порой даже не хватало времени, чтобы всех отсмотреть. Были моменты, когда на сборах приглянулся игрок, у которого заканчивался контракт, и он был не против перейти в БАТЭ, но вмешивался финансовый фактор.

— Условные 300−500 тысяч долларов — сейчас это заоблачная сделка для БАТЭ?

— Нужно понимать, что для Беларуси это очень хорошие деньги. Плюс необходимо думать о зарплате игрока, других нюансах. Конечно, сейчас вы назвали внушительные суммы.

— Объясните, чем вам приглянулись Натхо и Ходжаниязов?

— Ребята приехали на заключительный сбор в Сочи. О какой-то предсезонке говорить не приходилось. Ходжаниязов имел опыт выступлений на юношеских европейских форумах, забивал решающие пенальти и становился чемпионом Европы. Плюс играл в «Зените» при Лучано Спаллетти. Неплохая визитная карточка для россиянина, который не считается легионером. Плюс нам нужен был человек на позицию левого защитника. То же самое можно сказать по Натхо. Человек был в академии «Барселоны», обладает хорошей передачей и здорово работает с мячом.

Решили оставить ребят в команде и наблюдать за их адаптацией. Грех было бесплатно не подписать игроков с таким досье на небольшую зарплату. Другой вопрос, как ребята себя проявили. Ходжаниязов сыграл два матча и мог провести их лучше. Натхо очень хорошо тренировался, жил интересами команды. Но когда на этой же позиции играют футболисты сборных и из матча в матч забивают важные мячи, было чересчур рискованно ставить в состав Натхо. Получалась бы замена ради замены. Может быть, где-то мы не дали ему шанса.

— Вы довольны тем, как при вашем участии БАТЭ укомплектовался зимой?

— Я доволен всеми новичками, которые остались в команде. Милич — футболист с сумасшедшей работоспособностью, который забил несколько победных мячей. Впечатляет то, как он играет на оборону и живет интересами команды. Виллумсон — футболист с большим потенциалом, который еще обязательно раскроется. 20-летний парень, приехавший в Беларусь из Исландии, априори не мог сразу же выдать сумасшедший сезон. У него еще все впереди. Дубайич? Да, пока он не стал сумасшедшим страйкером в БАТЭ, но заработал пенальти и отдал голевой пас в матче с «Динамо», заработал удаление Рыбака в игре с «Шахтером», придумал хет-трик в ворота «Славии». Он тоже принес много пользы.

— Но все же от новичков БАТЭ ждали еще лучших результатов…

— Нужно не забывать о наших реалиях. Если бы БАТЭ мог себе позволить покупать футболистов за 5−8 миллионов евро, то с них был бы совсем другой спрос. На мой взгляд, ребята, которые сейчас есть в команде, принесли много пользы.

— Андрей Капский говорил, что не останавливал вас в каких-то решениях. Мол, вы могли попросить его купить того или иного футболиста…

— Любая команда нуждается в усилении. Особенно когда речь идет об еврокубках. Если брать кого-то ради количества, то мы имели двадцать человек обоймы.

— Вы подходили к Андрею Анатольевичу с просьбой купить игрока по ходу сезона?

— По ходу сезона обсуждались те или иные позиции и игроки. Но различные обстоятельства повлияли на то, что трансферов не случилось.

— Вы на самом деле были уверены, что с нынешним составом БАТЭ можно брать чемпионство и выходить в группу еврокубков? Или это была определенная политкорректность по отношению к руководству?

— Это не было политкорректностью. Изначально у нас было по два исполнителя на одну позицию. Но нужно понимать, в начале сезона мы потеряли основного вратаря. Такие потери тяжело переживаются командой. Хорошо, Чичкан, а потом и Черник здорово заменили Щербицкого. В самом начале еврокубковой кампании на три месяца потеряли Егора Филипенко. Не хочу, чтобы звучало оправданием, но по ходу сезона люди выпадали. Например, перед ответной игрой с «Пястом» Виллумсон умудрился получить повреждение на разминке. По большому счету, у нас была обойма из 16−18 человек, которая имела опыт выступлений в еврокубках и дух победителей.

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***

— Какую манеру игры вы хотели привить БАТЭ в нынешнем сезоне?

— Если говорить о чемпионате, то в 90 процентах матчей БАТЭ играет первым номером. Команда должна уметь хорошо действовать в позиционных атаках, но и не забывать об обороне. Мне хотелось, чтобы БАТЭ больше времени владел мячом не только ради владения, но и создавал голевые моменты. Много упражнений было направлено на взаимодействия в позиционных атаках.

— На какую европейскую команду вы равнялись?

— Много материала по позиционной атаке подсмотрели у «Наполи» времен Сарри. Естественно, что-то подмечали у «Манчестер Сити», который много владеет мячом и хорошо вскрывает оборону и по центру, и по флангам.

— При такой манере игры важно иметь диспетчера вроде Иванича?

— В «Войводине» Мирко играл на позиции «десятки», но был освобожден от части оборонительных функций. В последние годы БАТЭ играл по системе 4−3−3 без чистой «десятки». Обратите внимание, большинство важных игр в Борисове Иванич провел именно на фланге. Да, по манере игры Мирко подходит роль «десятки»: может сместиться в центр, хорошо обращается с мячом, умеет отдать тонкую передачу. Но, если мы говорим про 4−3−3, то и при Ермаковиче, и при мне Иванич редко исполнял классическую «десятку». Считаю, неверно говорить, что после ухода Мирко мы лишились диспетчера и поломали систему игры. Просто ушел футболист, который мог сыграть нестандартно.

— Порой в начале сезона БАТЭ играл за счет длинных передач вперед между линиями. Так случилось из-за того, что команде не хватало футболистов типа Глеба или Иванича, которые могут отдать тонкий пас?

— Такие исполнители не помешают любой команде. Но опять же, если приглашать футболистов такого уровня, мы упираемся в финансовые вопросы.

— Показалось, вы решили эту проблему, передвинув Драгуна поближе к чужим воротам.

— Никто не делал из Драгуна «десятку», хотя когда он поднимался выше, под ним оставался Бага или Яблонский. У Стаса другие сильные качества: хорошая игра головой, своевременные открывания из глубины, умение располагаться в чужой штрафной, качественный прессинг.

— Погоду в нынешнем БАТЭ делали футболисты 30+. Вам в укор нередко ставили то, что Борисов толком не использует молодых игроков.

— Чтобы раскрыть несколько молодых игроков, когда перед командой ставят задачу попадания в группу еврокубков и победу в чемпионате, нужно больше времени. В таких условиях делать ставку на молодежь — очень серьезный эксперимент. Неизвестно, как он может сыграть. Но опять же кубковые матчи с «Городеей», «Спутником» и минским «Торпедо» практически полностью играли молодые ребята, тот же Мякиш был в заявке на игре с «Русенборгом», а к тренировкам часто подключались молодые игроки из дубля. Может быть, звучит не очень убедительно, но спрашивать о молодых игроках за год самостоятельной работы в таких условиях, мне кажется, не совсем правильным.

— Но тот же Березкин уже давно был на подходе к основе, но до сих пор не раскрылся в полной мере…

— Кстати, перед ним было очень неловко. К нему никогда не было вопросов по качеству работы и отношению к тренировкам. Со своей стороны он ни разу не показал какого-то недовольства. Дело в том, что когда выигрываешь, не хочется передергивать состав. Береза заслуживает большего: хорошо проявил себя в матче с минским «Динамо», здорово смотрелся в игре с «Витебском». Он игрок основного состава БАТЭ.

— Перед ним вам было неудобно больше всего?

— Было неудобно перед всеми ребятами, которые не играли. С каждым приходилось индивидуально общаться, объяснять свои решения. Это тяжелая часть работы.

***

— Начало года для БАТЭ было лучше, чем секс. Но, кажется, из-за игр с «Арсеналом» у команды была очень скомканная предсезонка…

— Пройти такую предсезонку — это суперопыт! Нужно было подготовиться к матчу с «Арсеналом», восстановиться, провести еще один сбор, сыграть Суперкубок на «синтетике», потом матчи Кубка на траве, а затем на искусственном поле… Это невероятная школа!

При планировании второго сбора мы, наверное, три дня сидели с Андреем Капским и Михаилом Деменцевичем и разрабатывали план. Это была настоящая головоломка с точки зрения логистики. Если бы после Лондона отправлялись работать в Турцию, понадобилось несколько перелетов, поэтому решили остаться в Англии. Может быть, второй сбор получился не таким ровным, как бывает обычно, но это серьезный опыт.

— Скомканная предсезонка сказалась на команде?

— Не думаю. Нигде по сезону мы не просели. Ребята были в нормальном тонусе. Об этом говорили и статистические, и медицинские показатели. Еще раз, в плане подготовки к сезону и нагрузок игра с «Арсеналом» и второй английский сбор где-то не сыграли нам на руку, но нужно было через пройти через такое.

Кто бы что ни говорил: в чемпионате мы пропустили меньше всех мячей, одержали много крупных побед, больше всех прессинговали, по острым передачам, игре вперед и другим статистическим показателям были в лидирующей тройке. Кроме того, набрали 70 очков. Конечно, они не привели нас к чемпионству, но говорить о том, что БАТЭ в этом году не двигался — это бред.

— В любой другой год с таким количеством очков БАТЭ стал бы чемпионом. Брест в этом сезоне был настолько хорош?

— «Динамо» играло очень хорошо. Команда имела сильных исполнителей и финансовую стабильность. Брестчане провели хороший год в плане эмоций. Это дорогого стоит, когда чувствуешь, что чемпионство все ближе и ближе. На таком кураже неважно против кого играть, просто сносишь всех подряд. Брест провел этот сезон очень стабильно.

— Вам не кажется, что этот чемпионский заряд Брест поймал после победы на «Борисов-Арене» в первом круге?

— Чемпионства в третьем туре не проигрываются, хотя стратегически уступать сопернику, который бросает тебе перчатку, мы не имели права.

— Мне кажется, БАТЭ мог переломить ход чемпионской гонки в очном противостоянии с «Динамо» на «Брестском». Казалось, после гола Драгуна на 53-й минуте БАТЭ нужно было рисковать и дожимать соперника, но вы очень поздно сделали замены на усиление атаки. Почему?

— Два-три месяца спустя понимаешь, что в том матче что-то можно было сделать иначе. Это рассуждение из оперы «если бы да кабы». Вдруг сделал бы три замены, а эти игроки ошиблись?.. Все-таки войти в такой сложный матч очень тяжело. С другой стороны если бы выиграли в Бресте, закрутили бы интригу просто нереально.

— И все-таки жалеете, что тогда не рискнули?

— Страха, мол, сделаю замену и можно все упустить, не было. Просто тогда в группе атаки на поле находились Стасевич, Скавыш и Милич. Все быстрые футболисты, которые хорошо работают на пространстве и трудятся на оборону. Тот же Милич оказывал серьезное давление на Павловца, который играл на несвойственной для себя позиции. Может быть, все-таки нужно было раньше выпустить Мукама под того же Павловца. Но мы понимали, что Милич хорошо играет на стандартах в обороне, а в этом году брестчане очень качественно их исполняли. Мукам же не участвует в обороне при стандартах, а у брестчан качественные подачи и высокие футболисты типа Кики, Лаптева и других.

— Кажется, сейчас опять начнутся разговоры, мол, Бага — физрук :).

— Наверное, это плюс нашему институту физической культуры, воспитывающему физруков, которые в 38 лет руководят белорусской командой в матчах на «Стэмфорд Бридж», «Эмирэйтс» и «Филипс». Дай Бог, чтобы таких физруков было больше. Ну и для меня это лишний повод собраться с друзьями, все-таки день учителя никто не отменял :).

— Вы стали первым тренером в истории БАТЭ, с которым после сезона не продлили контракт. Со стороны может показаться, что во всех бедах команды виноват Алексей Бага.

— Пусть будет так. Это только сделает меня сильнее. Естественно, я как главный тренер должен брать на себя ответственность. Я делаю это.

— Вам хочется быстрее определиться с новым местом работы?

— Да, при этом не хочется зависнуть где-то вдали от семьи и не видеть, как растут дочки. Нужен баланс и в работе, и в семье. Правда, нет желания долго находиться вне игры.

— После БАТЭ есть смысл работать в другом белорусском клубе?

— Жизнь — штука непредсказуемая. Порой она такие кренделя выписывает… Сегодня здесь — завтра там. Интересно работать в команде с определенной целью и стратегией развития. Если есть хороший контакт с командой, можно работать в любом месте.

— Чем закончим это интервью?

— Саня, капучинкой :).