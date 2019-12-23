Алексей Бага: Когда 13 лет выигрываешь, притупляется чувство опасности, ощущение, что может прилететь
Большой разговор о прощании с БАТЭ, трансферах и упущенном чемпионстве.
Большой разговор о прощании с БАТЭ, трансферах и упущенном чемпионстве.
В четверг Алексей Бага официально стал безработным. Специалист — первый главный тренер в истории БАТЭ, с которым клубное руководство решило не продлевать трудовых отношений. На следующий день мы встретились с Алексеем Анатольевичем, чтобы поговорить об отношениях с Андреем Капским, не самой удачной селекции и, как оказалось, неизбежной отставке:
— Какие мысли крутились у вас в голове, когда собирали вещи в своей комнате на базе в Дудинке?
— Моря слез не было, но комочек к горлу подкатил.
— Если не секрет, что вам на прощание презентовали болельщики и работники клуба?
— Болельщики подписали сувенирный набор с рюмочками. Клубный повар привез в газете кусок домашнего сала. Теперь есть откуда выпить и чем закусить :). Ну и еще работники кухни сделали подпись на совместном фото и подарили в рамочке. Получилось душевно. У меня тоже было
— Что на прощание сказали работникам базы?
— Владимировна сидела на ресепшене, ей перепал подарок.
— Эта поездка из Дудинки в Минск была особенной?
— Все прошло бы на ура, если бы не пробка под Смолевичами
— Почему вы считаете, что подвели Анатолия Анатольевича?
— Мы еще долго будем вспоминать Анатолия Анатольевича и его заслуги. Мне посчастливилось возглавить БАТЭ при его жизни. Этот человек возлагал на меня определенные надежды. Может быть, в
***
— Как думаете, БАТЭ научился жить без Анатолия Капского?
— Конечно, в этом году все было
— Чем Андрей Анатольевич похож на своего отца?
— Многим, но всему нужно время. Андрею Анатольевичу досталась махина, которой не
— Андрей Капский мог вести себя в раздевалке так, как это делал отец?
— Андрей максимально старался быть рядом с командой. Естественно, временами выплескивал
— Как раздевалка на это реагировала?
— Нормально. И мне, и руководству повезло, что наши ребята достаточно адекватны, чтобы нормально реагировать на критику. С другой стороны, как еще реагировать, если сам понимаешь, что
— При жизни Анатолия Капского БАТЭ находился под определенной защитой. Он сглаживал углы, озвучивал позицию клуба в СМИ и ярко отвечал оппонентам. Андрей Капский ведет себя совсем не публично. Это сказывается на команде?
— На команде это не сказывалось, По крайней мере на работу и тренировочный процесс это никак не влияло. А что касается
— Вам не кажется, что сейчас по выступлениям в СМИ босс брестского «Динамо» Александр Зайцев
— Не стал бы сравнивать этих состоявшихся людей. Сейчас Александр Зайцев воюет на этом поле, но не хочется
— В этому году вы часто созванивались с Андреем Анатольевичем?
— Каждый день. Чаще всего после тренировок. Обсуждали дела команды,
— Когда Андрей Анатольевич сказал, что контракт с вами продлен не будет?
— За два дня до последнего матча сезона с «Торпедо-БелАЗ».
— Как это было?
— Мы созвонились, договорились выпить
— Это был долгий разговор?
— Поговорили минут 15, обсудили оперативные дела и разъехались по домам.
— Такое решение стало неожиданностью?
— Нет. Были
— По нашей информации, с вами были готовы расстаться уже после матчей с «Астаной» и «Минском». Тогда у вас был разговор с руководством?
— Таких разговоров не было. Но, глядя на такие результаты, я был готов ко всему. Еще раз, тут, скорее, был вопрос времени. Когда не выполняешь задачу — нужно быть готовым к санкциям.
— Вы сами порывались уйти в отставку?
— Такой момент был после поражения от «Ислочи». Проигрыш на домашнем стадионе получился очень болезненным. Но спрятал все эмоции и решил доработать сезон до конца. Бросать за три тура до финиша чемпионата — это ни туда и ни сюда.
— В какой момент это случилось?
— Нужно говорить и об «Ислочи», и о «Гомеле», и о «Минске». Я бы не выделял
— Кажется, раньше в таких ситуациях команду в тонусе держал именно Анатолий Анатольевич…
— Он никогда не заходил в раздевалку перед матчами и не давал никаких установок. В этом плане Анатолий Анатольевич был очень тактичным руководителем. Может быть, в этом году нам не хватило
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— Кажется, в этом году у БАТЭ был самый скудный ростер за последние сезоны. Согласитесь?
— Он не был презентабельнее ростера наших конкурентов. Почему так сложилось? Появились команды, которые могут привлечь футболистов на хорошие условия и играть на хороших стадионах.
— Кто в этом году занимался трансферами БАТЭ?
— Футболистам звонил и я, и Андрей Анатольевич. Были агенты, которые предлагали клубу игроков. Каждая история индивидуальна. Если говорить о трансферах, то нужно понимать в каких реалиях мы живем. Разумеется, есть клубы, которые могут иметь
— Какое участие в трансферах принимал спортивный директор БАТЭ Виталий Родионов?
— Большое. Он перелопачивал много информации по футболистам. Вместе с ним обсуждали плюсы и минусы игроков. Но, опять же, можно смотреть и говорить о ком угодно, но сразу же появляются вопросы по стоимости игрока, его желанию ехать в Беларусь.
— Кого БАТЭ не смог подписать по этой причине?
— Перед началом сезона мы долго искали левого защитника и игрока на замену Мирко Иваничу. Перелопатили очень много материала, искали людей по всему миру. Поверьте, хватало ребят, с которыми общались.
— Условные 300−500 тысяч долларов — сейчас это заоблачная сделка для БАТЭ?
— Нужно понимать, что для Беларуси это очень хорошие деньги. Плюс необходимо думать о зарплате игрока, других нюансах. Конечно, сейчас вы назвали внушительные суммы.
— Объясните, чем вам приглянулись Натхо и Ходжаниязов?
— Ребята приехали на заключительный сбор в Сочи. О
Решили оставить ребят в команде и наблюдать за их адаптацией. Грех было бесплатно не подписать игроков с таким досье на небольшую зарплату. Другой вопрос, как ребята себя проявили. Ходжаниязов сыграл два матча и мог провести их лучше. Натхо очень хорошо тренировался, жил интересами команды. Но когда на этой же позиции играют футболисты сборных и из матча в матч забивают важные мячи, было чересчур рискованно ставить в состав Натхо. Получалась бы замена ради замены. Может быть,
— Вы довольны тем, как при вашем участии БАТЭ укомплектовался зимой?
— Я доволен всеми новичками, которые остались в команде. Милич — футболист с сумасшедшей работоспособностью, который забил несколько победных мячей. Впечатляет то, как он играет на оборону и живет интересами команды. Виллумсон — футболист с большим потенциалом, который еще обязательно раскроется. 20-летний парень, приехавший в Беларусь из Исландии, априори не мог сразу же выдать сумасшедший сезон. У него еще все впереди. Дубайич? Да, пока он не стал сумасшедшим страйкером в БАТЭ, но заработал пенальти и отдал голевой пас в матче с «Динамо», заработал удаление Рыбака в игре с «Шахтером», придумал
— Но все же от новичков БАТЭ ждали еще лучших результатов…
— Нужно не забывать о наших реалиях. Если бы БАТЭ мог себе позволить покупать футболистов за 5−8 миллионов евро, то с них был бы совсем другой спрос. На мой взгляд, ребята, которые сейчас есть в команде, принесли много пользы.
— Андрей Капский говорил, что не останавливал вас в
— Любая команда нуждается в усилении. Особенно когда речь идет об еврокубках. Если брать
— Вы подходили к Андрею Анатольевичу с просьбой купить игрока по ходу сезона?
— По ходу сезона обсуждались те или иные позиции и игроки. Но различные обстоятельства повлияли на то, что трансферов не случилось.
— Вы на самом деле были уверены, что с нынешним составом БАТЭ можно брать чемпионство и выходить в группу еврокубков? Или это была определенная политкорректность по отношению к руководству?
— Это не было политкорректностью. Изначально у нас было по два исполнителя на одну позицию. Но нужно понимать, в начале сезона мы потеряли основного вратаря. Такие потери тяжело переживаются командой. Хорошо, Чичкан, а потом и Черник здорово заменили Щербицкого. В самом начале еврокубковой кампании на три месяца потеряли Егора Филипенко. Не хочу, чтобы звучало оправданием, но по ходу сезона люди выпадали. Например, перед ответной игрой с «Пястом» Виллумсон умудрился получить повреждение на разминке. По большому счету, у нас была обойма из 16−18 человек, которая имела опыт выступлений в еврокубках и дух победителей.
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— Какую манеру игры вы хотели привить БАТЭ в нынешнем сезоне?
— Если говорить о чемпионате, то в 90 процентах матчей БАТЭ играет первым номером. Команда должна уметь хорошо действовать в позиционных атаках, но и не забывать об обороне. Мне хотелось, чтобы БАТЭ больше времени владел мячом не только ради владения, но и создавал голевые моменты. Много упражнений было направлено на взаимодействия в позиционных атаках.
— На какую европейскую команду вы равнялись?
— Много материала по позиционной атаке подсмотрели у «Наполи» времен Сарри. Естественно,
— При такой манере игры важно иметь диспетчера вроде Иванича?
— В «Войводине» Мирко играл на позиции «десятки», но был освобожден от части оборонительных функций. В последние годы БАТЭ играл по системе 4−3−3 без чистой «десятки». Обратите внимание, большинство важных игр в Борисове Иванич провел именно на фланге. Да, по манере игры Мирко подходит роль «десятки»: может сместиться в центр, хорошо обращается с мячом, умеет отдать тонкую передачу. Но, если мы говорим про 4−3−3, то и при Ермаковиче, и при мне Иванич редко исполнял классическую «десятку». Считаю, неверно говорить, что после ухода Мирко мы лишились диспетчера и поломали систему игры. Просто ушел футболист, который мог сыграть нестандартно.
— Порой в начале сезона БАТЭ играл за счет длинных передач вперед между линиями. Так случилось
— Такие исполнители не помешают любой команде. Но опять же, если приглашать футболистов такого уровня, мы упираемся в финансовые вопросы.
— Показалось, вы решили эту проблему, передвинув Драгуна поближе к чужим воротам.
— Никто не делал из Драгуна «десятку», хотя когда он поднимался выше, под ним оставался Бага или Яблонский. У Стаса другие сильные качества: хорошая игра головой, своевременные открывания из глубины, умение располагаться в чужой штрафной, качественный прессинг.
— Погоду в нынешнем БАТЭ делали футболисты 30+. Вам в укор нередко ставили то, что Борисов толком не использует молодых игроков.
— Чтобы раскрыть несколько молодых игроков, когда перед командой ставят задачу попадания в группу еврокубков и победу в чемпионате, нужно больше времени. В таких условиях делать ставку на молодежь — очень серьезный эксперимент. Неизвестно, как он может сыграть. Но опять же кубковые матчи с «Городеей», «Спутником» и минским «Торпедо» практически полностью играли молодые ребята, тот же Мякиш был в заявке на игре с «Русенборгом», а к тренировкам часто подключались молодые игроки из дубля. Может быть, звучит не очень убедительно, но спрашивать о молодых игроках за год самостоятельной работы в таких условиях, мне кажется, не совсем правильным.
— Но тот же Березкин уже давно был на подходе к основе, но до сих пор не раскрылся в полной мере…
— Кстати, перед ним было очень неловко. К нему никогда не было вопросов по качеству работы и отношению к тренировкам. Со своей стороны он ни разу не показал
— Перед ним вам было неудобно больше всего?
— Было неудобно перед всеми ребятами, которые не играли. С каждым приходилось индивидуально общаться, объяснять свои решения. Это тяжелая часть работы.
***
— Начало года для БАТЭ было лучше, чем секс. Но, кажется,
— Пройти такую предсезонку — это суперопыт! Нужно было подготовиться к матчу с «Арсеналом», восстановиться, провести еще один сбор, сыграть Суперкубок на «синтетике», потом матчи Кубка на траве, а затем на искусственном поле… Это невероятная школа!
При планировании второго сбора мы, наверное, три дня сидели с Андреем Капским и Михаилом Деменцевичем и разрабатывали план. Это была настоящая головоломка с точки зрения логистики. Если бы после Лондона отправлялись работать в Турцию, понадобилось несколько перелетов, поэтому решили остаться в Англии. Может быть, второй сбор получился не таким ровным, как бывает обычно, но это серьезный опыт.
— Скомканная предсезонка сказалась на команде?
— Не думаю. Нигде по сезону мы не просели. Ребята были в нормальном тонусе. Об этом говорили и статистические, и медицинские показатели. Еще раз, в плане подготовки к сезону и нагрузок игра с «Арсеналом» и второй английский сбор
Кто бы что ни говорил: в чемпионате мы пропустили меньше всех мячей, одержали много крупных побед, больше всех прессинговали, по острым передачам, игре вперед и другим статистическим показателям были в лидирующей тройке. Кроме того, набрали 70 очков. Конечно, они не привели нас к чемпионству, но говорить о том, что БАТЭ в этом году не двигался — это бред.
— В любой другой год с таким количеством очков БАТЭ стал бы чемпионом. Брест в этом сезоне был настолько хорош?
— «Динамо» играло очень хорошо. Команда имела сильных исполнителей и финансовую стабильность. Брестчане провели хороший год в плане эмоций. Это дорогого стоит, когда чувствуешь, что чемпионство все ближе и ближе. На таком кураже неважно против кого играть, просто сносишь всех подряд. Брест провел этот сезон очень стабильно.
— Вам не кажется, что этот чемпионский заряд Брест поймал после победы на «Борисов-Арене» в первом круге?
— Чемпионства в третьем туре не проигрываются, хотя стратегически уступать сопернику, который бросает тебе перчатку, мы не имели права.
— Мне кажется, БАТЭ мог переломить ход чемпионской гонки в очном противостоянии с «Динамо» на «Брестском». Казалось, после гола Драгуна на 53-й минуте БАТЭ нужно было рисковать и дожимать соперника, но вы очень поздно сделали замены на усиление атаки. Почему?
—
— И
— Страха, мол, сделаю замену и можно все упустить, не было. Просто тогда в группе атаки на поле находились Стасевич, Скавыш и Милич. Все быстрые футболисты, которые хорошо работают на пространстве и трудятся на оборону. Тот же Милич оказывал серьезное давление на Павловца, который играл на несвойственной для себя позиции. Может быть,
— Кажется, сейчас опять начнутся разговоры, мол, Бага — физрук :).
— Наверное, это плюс нашему институту физической культуры, воспитывающему физруков, которые в 38 лет руководят белорусской командой в матчах на «Стэмфорд Бридж», «Эмирэйтс» и «Филипс». Дай Бог, чтобы таких физруков было больше. Ну и для меня это лишний повод собраться с друзьями,
— Вы стали первым тренером в истории БАТЭ, с которым после сезона не продлили контракт. Со стороны может показаться, что во всех бедах команды виноват Алексей Бага.
— Пусть будет так. Это только сделает меня сильнее. Естественно, я как главный тренер должен брать на себя ответственность. Я делаю это.
— Вам хочется быстрее определиться с новым местом работы?
— Да, при этом не хочется зависнуть
— После БАТЭ есть смысл работать в другом белорусском клубе?
— Жизнь — штука непредсказуемая. Порой она такие кренделя выписывает… Сегодня здесь — завтра там. Интересно работать в команде с определенной целью и стратегией развития. Если есть хороший контакт с командой, можно работать в любом месте.
— Чем закончим это интервью?
— Саня, капучинкой :).
Автор Александр Ивулин