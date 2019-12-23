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12:23 (мск), источник: Vesti.kz

Исаэль сделал заявление о возвращении в «Кайрат» и высказался о карьере в Казахстане

Бывший полузащитник алматинского «Кайрата» бразилец Исаэль Барбоза дал интвервью Magyar Nemzet, в котором рассказал о переходе в венгерский «Ференцварош», а также поделился впечатлениями от выступления в Казахстане.

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За «Кайрат» хавбек играл с 2014 года и покинул осенью 2018 на правах свободного агента. За пять сезонов Исаэль сыграл 174 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отметился 54 ассистами. В его активе — четыре «серебра» и одна «бронза» КПЛ, а также два Кубка и Суперкубка страны.

В феврале 2019 года Исаэль стал игроком «Ференцвароша». В текущем сезоне он провел в чемпионате Венгрии 11 матчей и забил четыре гола.

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— Что вы знали о Венгрии, о венгерском чемпионате до того, как отправились в «Ференварош»?
— В Казахстане моими товарищами по команде были Акош Элек и Мартон Эппель, а в «Гонведе» был мой друг Данило (игравший в «Актобе»). Конечно, когда я получил предложение от «Ференцвароша», я сразу же спросил у них. Они все заверили меня, что я окажусь в нужном месте. И они были правы. Чемпионат силен, «Ференцварош» хорош, а Будапешт довольно красив. Моя жена уже говорит, что не хочет переезжать отсюда. Однако, когда я покидал «Кайрат», то обещал президенту клуба, что вернусь и завершу свою карьеру там.

— Ты провел четыре сезона в Казахстане. Тебе не кажется, что ты потратил там свои самые лучшие годы?
— Когда я выступал там, то не очень чувствовал это, мне действительно нравилось там находиться. Но с «Ференцварошем» я вышел на новый уровень — я раньше не был в Лиге Европы. Может быть, я мог бы попробовать свои силы даже на более высоком уровне, но я чувствую себя здесь действительно хорошо, и, в конце концов, поскольку я не хотел быть футболистом, то в итоге сделал в этом виде спорта достаточно много.

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