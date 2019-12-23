Исаэль сделал заявление о возвращении в «Кайрат» и высказался о карьере в Казахстане

За «Кайрат» хавбек играл с 2014 года и покинул осенью 2018 на правах свободного агента. За пять сезонов Исаэль сыграл 174 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отметился 54 ассистами. В его активе — четыре «серебра» и одна «бронза» КПЛ, а также два Кубка и Суперкубка страны.

В феврале 2019 года Исаэль стал игроком «Ференцвароша». В текущем сезоне он провел в чемпионате Венгрии 11 матчей и забил четыре гола.

— Что вы знали о Венгрии, о венгерском чемпионате до того, как отправились в «Ференварош»?

— В Казахстане моими товарищами по команде были Акош Элек и Мартон Эппель, а в «Гонведе» был мой друг Данило (игравший в «Актобе»). Конечно, когда я получил предложение от «Ференцвароша», я сразу же спросил у них. Они все заверили меня, что я окажусь в нужном месте. И они были правы. Чемпионат силен, «Ференцварош» хорош, а Будапешт довольно красив. Моя жена уже говорит, что не хочет переезжать отсюда. Однако, когда я покидал «Кайрат», то обещал президенту клуба, что вернусь и завершу свою карьеру там.