«У него была возможность забить». Как Вороговский мог спасти бельгийский клуб

Казахстанец вышел на второй тайм и заменил Грегори Гризежа. К этому моменту «Беерсхот» проигрывал со счетом 0:1. Несмотря на достаточное количество созданных моментов, команда Вороговского не смогла сравнять счет и потерпела восьмое поражение в сезоне. «Беерсхот» имеет в своем активе 28 очков, отставая на восемь баллов от лидера первенства — «Виртона».

«Мы начали играть в четыре защитника во втором тайме и были больше акцентированы на атаку. В результате “Ломмель” едва пересекал среднюю линию в первые 20 минут, и мы были хороши. У нас возникли отличные возможности забить во втором тайме, сразу несколько игроков могли это сделать — Вороговский, Тиссудали, Маес. До 2 января команда в отпуске. Затем мы отправляемся на семидневный сбор в Испанию. Мы должны вернуть в форму некоторых игроков и собираемся устроить хороший зимний сбор», — отметил наставник «Беерсхота» Эрнан Лосада.