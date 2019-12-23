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12:45 (мск), источник: Vesti.kz

«У него была возможность забить». Как Вороговский мог спасти бельгийский клуб

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский принял участие в матче 20-го тура чемпионата Бельгии, в котором его команда «Беерсхот» уступила «Ломмелю», сообщает корреспондент Vesti.kz. Это была заключительная игра бельгийского клуба в этом году.

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Казахстанец вышел на второй тайм и заменил Грегори Гризежа. К этому моменту «Беерсхот» проигрывал со счетом 0:1. Несмотря на достаточное количество созданных моментов, команда Вороговского не смогла сравнять счет и потерпела восьмое поражение в сезоне. «Беерсхот» имеет в своем активе 28 очков, отставая на восемь баллов от лидера первенства — «Виртона».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы начали играть в четыре защитника во втором тайме и были больше акцентированы на атаку. В результате “Ломмель” едва пересекал среднюю линию в первые 20 минут, и мы были хороши. У нас возникли отличные возможности забить во втором тайме, сразу несколько игроков могли это сделать — Вороговский, Тиссудали, Маес. До 2 января команда в отпуске. Затем мы отправляемся на семидневный сбор в Испанию. Мы должны вернуть в форму некоторых игроков и собираемся устроить хороший зимний сбор», — отметил наставник «Беерсхота» Эрнан Лосада.

Для Вороговского это был 14-й матч во втором бельгийском дивизионе, за это время он забил один гол и в четырех случаях получал желтые карточки.

Следующий матч «Беерсхот» проведет 10 января 2020 года против «Розелара».

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