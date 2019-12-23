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12:54 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский тренер отказался от работы в зарубежном клубе после трех чемпионств подряд

Уроженец Караганды Владимир Чебурин ответил отказом на предложение литовской «Судувы» продлить контракт, истекающий 31 декабря, передает корреспондент Vesti.kz.

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В Мариямполе он трудился с 2016 года, под его руководством команда в этом сезоне в третий раз подряд стала победителем национального чемпионата, а также завоевала Кубок и Суперкубок Литвы.

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По завершении чемпионата руководство клуба предложило казахстанцу продолжить сотрудничество, но Чебурин попросил время на раздумья, пообещав дать ответ до 16 декабря. Но и в этот день стороны не пришли к соглашению, так как специалист попросил у руководства еще неделю для принятия окончательного решения. И только на днях он сообщил президенту клуба Видмантасу Мураускасу о том, что больше не станет тренировать «Судуву». Мураускас со своей стороны поблагодарил Чебурина за успешную работу, отметив, что клуб постарается определиться с новым главным тренером к середине января, когда футболисты соберутся на первую тренировку.

Ранее интерес к Чебурину проявляло минское «Динамо», но спортивный директор клуба Юрий Поклад сообщил, что тренер, вероятнее всего, останется в «Судуве». При этом не исключается возвращение казахстанца в КПЛ, где сразу несколько команд хотели бы заключить с ним контракт.

Отметим, что на родине Чебурин возглавлял «Шахтер» и «Окжетпес». С карагандинцами удостаивался «бронзы» КПЛ-2009, а с кокшетаусцами становился серебряным призером первой лиги Казахстана-2011.

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