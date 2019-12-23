Казахстанский тренер отказался от работы в зарубежном клубе после трех чемпионств подряд
Уроженец Караганды Владимир Чебурин ответил отказом на предложение литовской «Судувы» продлить контракт, истекающий 31 декабря, передает корреспондент Vesti.kz.
Уроженец Караганды Владимир Чебурин ответил отказом на предложение литовской «Судувы» продлить контракт, истекающий 31 декабря, передает корреспондент Vesti.kz.
В Мариямполе он трудился с 2016 года, под его руководством команда в этом сезоне в третий раз подряд стала победителем национального чемпионата, а также завоевала Кубок и Суперкубок Литвы.
По завершении чемпионата руководство клуба предложило казахстанцу продолжить сотрудничество, но Чебурин попросил время на раздумья, пообещав дать ответ до 16 декабря. Но и в этот день стороны не пришли к соглашению, так как специалист попросил у руководства еще неделю для принятия окончательного решения. И только на днях он сообщил президенту клуба Видмантасу Мураускасу о том, что больше не станет тренировать «Судуву». Мураускас со своей стороны поблагодарил Чебурина за успешную работу, отметив, что клуб постарается определиться с новым главным тренером к середине января, когда футболисты соберутся на первую тренировку.
Ранее интерес к Чебурину проявляло минское «Динамо», но спортивный директор клуба Юрий Поклад сообщил, что тренер, вероятнее всего, останется в «Судуве». При этом не исключается возвращение казахстанца в КПЛ, где сразу несколько команд хотели бы заключить с ним контракт.
Отметим, что на родине Чебурин возглавлял «Шахтер» и «Окжетпес». С карагандинцами удостаивался «бронзы» КПЛ-2009, а с кокшетаусцами становился серебряным призером первой лиги Казахстана-2011.