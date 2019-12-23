Казахстанский тренер отказался от работы в зарубежном клубе после трех чемпионств подряд

В Мариямполе он трудился с 2016 года, под его руководством команда в этом сезоне в третий раз подряд стала победителем национального чемпионата, а также завоевала Кубок и Суперкубок Литвы.

По завершении чемпионата руководство клуба предложило казахстанцу продолжить сотрудничество, но Чебурин попросил время на раздумья, пообещав дать ответ до 16 декабря. Но и в этот день стороны не пришли к соглашению, так как специалист попросил у руководства еще неделю для принятия окончательного решения. И только на днях он сообщил президенту клуба Видмантасу Мураускасу о том, что больше не станет тренировать «Судуву». Мураускас со своей стороны поблагодарил Чебурина за успешную работу, отметив, что клуб постарается определиться с новым главным тренером к середине января, когда футболисты соберутся на первую тренировку.