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13:14 (мск), источник: Vesti.kz

ФК «Иртыш» выступил с заявлением об аресте клубных счетов и судебном деле

Павлодарский футбольный клуб «Иртыш» на своем официальном сайте опубликовал заявление о якобы проигранном судебном деле.

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«22 декабря в социальных сетях стала активно распространяться информация о том, что футбольный клуб “Иртыш” проиграл судебное дело и обязан выплатить порядка двух миллионов евро, а также информация о том, что клубные счета арестованы. Павлодарский футбольный клуб “Иртыш” Павлодар официально опровергает эти сведения. Вопреки заявлениям некоторых СМИ футбольный клуб “Иртыш” никому не обязан выплачивать “более полутора миллиона евро”, а клубные счета не арестованы. Просим журналистов соблюдать корректность и тщательно проверять достоверность публикуемых новостей, а болельщиков доверять только официальной информации», — говорится в сообщении.

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