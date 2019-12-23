ФК «Иртыш» выступил с заявлением об аресте клубных счетов и судебном деле

«22 декабря в социальных сетях стала активно распространяться информация о том, что футбольный клуб “Иртыш” проиграл судебное дело и обязан выплатить порядка двух миллионов евро, а также информация о том, что клубные счета арестованы. Павлодарский футбольный клуб “Иртыш” Павлодар официально опровергает эти сведения. Вопреки заявлениям некоторых СМИ футбольный клуб “Иртыш” никому не обязан выплачивать “более полутора миллиона евро”, а клубные счета не арестованы. Просим журналистов соблюдать корректность и тщательно проверять достоверность публикуемых новостей, а болельщиков доверять только официальной информации», — говорится в сообщении.