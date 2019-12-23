«Предложений не поступало». Легионер объяснил, почему решил продлить контракт с «Иртышом»

«Я решил продлить контракт с “Иртышом” благодаря серьезным намерениям руководства клуба и большой любви наших болельщиков. Хочу добиться успеха и бороться за высшие места с командой, последний круг прошлого сезона показал, что мы на правильном пути и мы должны двигаться в этом направлении. Интерес от других команд может и был, но официальных предложений не поступало. Думаю, что адаптация прошла и сейчас снова переходить в другой клуб было бы неправильно, хочется еще год как минимум поиграть в Павлодаре, меня там полностью все устраивает», — отметил 28-летний полузащитник.