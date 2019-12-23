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13:34 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер с зарплатой в миллион долларов расторг контракт с «Астаной»

Полузащитник «Астаны» и сборной Азербайджана по футболу Ричард Алмейда договорился о расторжении контракта с казахстанским клубом. Об этом сообщает Azerifootball.com.

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В «Астану» хавбек перешел в статусе свободного агента в июле 2018 года, подписав двухлетний контракт. По информации источника, зарплата игрока составляет миллион долларов в год. В составе столичного клуба он провел 19 игр, из них восемь в казахстанской премьер-лиге (один гол) и 11 в еврокубках.

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В январе 2019 года Алмейда был отдан на год в аренду в «Карабах». Однако игрок не сумел договориться с азербайджанским клубом о новом контракте. На его счету один гол в 14 матчах в чемпионате, а также один мяч в шести играх на групповой стадии в Лиге Европы.

«Порой нам кажется, что Ричард Алмейда выступает за “Карабах” вечно. Но на самом деле, натурализованный бразилец взят в аренду “Карабахом” у “Астаны”. И срок арендного соглашения истекает уже 31 декабря. Напомним, летом 2018 года Алмейда перешел в “Астану” на правах свободного агента, подписав контракт сроком на два года (общая сумма — два миллиона евро). Не пробыв в “Астане” и шести месяцев, “Ричи” перешел на правах аренды в “Карабах”. Как известно по неофициальной информации, “Карабах” выплачивает лишь 40 процентов от общей зарплаты Алмейды в казахстанском клубе. Срок аренды завершается, и “Астана” пришла к договоренности с футболистом о разрыве контракта по обоюдному согласию. “Карабах” предложил Алмейде новый контракт, но уговорить бразильца подписать его пока не удается. Дело в том, что бразилец не намерен идти на уменьшение зарплаты и требует у “Карабаха” очень серьезную сумму. К тому же футболист настаивает на долгосрочном контракте, до мая 2023 года. Заинтересованность Гурбана Гурбанова в Алмейде можно понять. Бразилец является игроком сборной Азербайджана и не подпадает под лимит на легионеров. Только вот “Карабах” уже давно показал себя как клуб, который не идет на поводу у требующих большие деньги футболистов. Именно таким образом в свое время из “Карабаха” ушли Шехич, Ндлову, да и сам Алмейда. Судя по всему, сторонам не будет суждено прийти к согласию, и Алмейда начнет 2020 год в новом клубе», — пишет издание.

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