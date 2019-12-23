Болельщики «Актобе» требуют вернуть Самата Смакова
Болельщики футбольного клуба «Актобе» просят вернуть Самата Смакова на пост генерального директора команды, сообщает Tengrinews.kz.
Болельщики футбольного клуба «Актобе» просят вернуть Самата Смакова на пост генерального директора команды, сообщает Tengrinews.kz.
Фанаты запустили флешмоб с хештегом #ВернитеСмакова. Одна из последних публикаций на странице болельщиков клуба в Instagram за час после появления набрала более 1200 лайков.
В Instagram с начала флешмоба вышло более 50 публикаций с просьбой вернуть легенду клуба.
Флешмоб также поддержал капитан команды КВН «Спарта» Данияр Джумадилов. Известный юморист считает, что «убирать Самата Смакова нельзя». «Давайте сделаем так, чтобы Самат остался. Это легенда, не только легенда “Актобе”, он легенда всего Казахстана.
Ранее форвард «Актобе» и сборной Казахстана Абат Аймбетов назвал отставку Смакова несправедливой.
«Я успел поиграть с Кабировичем (Самат Смаков. — прим. ред.) в одной команде, и два года я играл, когда он был генеральным директором. И всегда он для меня был примером во всем — и на поле, и в жизни. Я лично знаю, как он переживает за клуб, за город. И после всего сделанного за два года убирать его, считаю, очень несправедливо! Мне тоже небезразлична судьба клуба, я тоже переживаю и хочу, чтобы “Актобе” вернул свои былые позиции. И, я считаю, Самат Смаков более чем подходит для того, чтобы сделать это! Я целиком и полностью на стороне Кабировича!» — сказал футболист.
Напомним, 20 декабря футбольный клуб «Актобе» объявил об уходе Самата Смакова с поста гендиректора. Председателем правления назначен Артур Смагулов, а его заместителем и генеральным менеджером стал серб Горан Велькович, ранее работавший на родине в «Земуне», российском «Амкаре» и украинской «Таврии».
При этом со Смаковым расторгнут договор о доверительном управлении. Таким образом, владельцем клуба снова стало государство. В доверительное управление Смакову «Актобе» передавали на семь лет в ноябре 2018 года. По условиям соглашения он должен был обеспечить участие клуба в чемпионате Казахстана от детского до взрослого уровня, погасить кредиторскую задолженность и развивать
Прошлый сезон «Актобе» начинал с минус 12 очками, которых клуб лишился по решению ФИФА. В итоге клуб по результатам КПЛ-2019 вылетел из