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14:14 (мск), источник: Vesti.kz

Бразильский нападающий покинул клуб КПЛ ради нового чемпионата

Бразильский нападающий «Окжетпеса» Данило Алмейда решил покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Руководство кокшетауского клуба хотело продлить контракт с 28-летним игроком, однако он получил ряд предложений из других стран.

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В ближайшее время форвард должен перейти в команду из высшей лиги Южной Кореи.

Отметим, что Алмейда также заинтересовал несколько клубов КПЛ, однако бразилец не желает выступать в Казахстане.

В минувшем сезоне нападающий провел за «Окжетпес» 27 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две голевые передачи.

До переезда в КПЛ Алмейда играл за бразильские клубы «Португеза», «Аваи», «Крисиума» и «Сан-Бенту», а также за албанский «Фламуртари».

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