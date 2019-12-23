Бразильский нападающий покинул клуб КПЛ ради нового чемпионата

Руководство кокшетауского клуба хотело продлить контракт с 28-летним игроком, однако он получил ряд предложений из других стран.

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В ближайшее время форвард должен перейти в команду из высшей лиги Южной Кореи.

Отметим, что Алмейда также заинтересовал несколько клубов КПЛ, однако бразилец не желает выступать в Казахстане.

В минувшем сезоне нападающий провел за «Окжетпес» 27 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две голевые передачи.