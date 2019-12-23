Бразильский нападающий покинул клуб КПЛ ради нового чемпионата
Бразильский нападающий «Окжетпеса» Данило Алмейда решил покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бразильский нападающий «Окжетпеса» Данило Алмейда решил покинуть команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Руководство кокшетауского клуба хотело продлить контракт с 28-летним игроком, однако он получил ряд предложений из других стран.
В ближайшее время форвард должен перейти в команду из высшей лиги Южной Кореи.
Отметим, что Алмейда также заинтересовал несколько клубов КПЛ, однако бразилец не желает выступать в Казахстане.
В минувшем сезоне нападающий провел за «Окжетпес» 27 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две голевые передачи.
До переезда в КПЛ Алмейда играл за бразильские клубы «Португеза», «Аваи», «Крисиума» и «Сан-Бенту», а также за албанский «Фламуртари».