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14:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Гвардиола пообещал поместить игроков «Манчестер Сити» в холодильник

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил недовольство плотностью календаря в Английской премьер-лиге (АПЛ) в конце декабря. Об этом сообщает BBC Sport.

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«Я написал письмо в Премьер-лигу, чтобы поблагодарить их. После матча с “Вулверхэмптоном” мы обязательно поместим футболистов в холодильник, чтобы они смогли восстановиться и подготовиться к матчу с “Шеффилд Юнайтед”», — заявил испанский специалист.

Выездная встреча «горожан» с «Вулверхэмптоном» в 19-м туре английского чемпионата пройдет 27 декабря.

Через два дня «Манчестер Сити» на своем поле в рамках 20-го тура примет «Шеффилд». Между двумя поединками пройдет чуть больше 46 часов.

После 18 туров подопечные Гвардиолы имеют в активе 38 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 11 очков. Красные также имеют один матч в запасе.

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