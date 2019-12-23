Гвардиола пообещал поместить игроков «Манчестер Сити» в холодильник

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«Я написал письмо в Премьер-лигу, чтобы поблагодарить их. После матча с “Вулверхэмптоном” мы обязательно поместим футболистов в холодильник, чтобы они смогли восстановиться и подготовиться к матчу с “Шеффилд Юнайтед”», — заявил испанский специалист.

Выездная встреча «горожан» с «Вулверхэмптоном» в 19-м туре английского чемпионата пройдет 27 декабря.

Через два дня «Манчестер Сити» на своем поле в рамках 20-го тура примет «Шеффилд». Между двумя поединками пройдет чуть больше 46 часов.