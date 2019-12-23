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14:54 (мск), источник: Vesti.kz

Пятый клуб КПЛ расстался со сменившим гражданство футболистом

Воспитанник кыргызстанского футбола Рауль Джалилов покинул «Жетысу», который в сезоне 2019 года финишировал на пятом месте в казахстанской премьер-лиге, передает корреспондент Vesti.kz.

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25-летний хавбек выступал за талдыкорганский клуб с прошлого года. За семиреченцев во всех турнирах провел 38 игр, в которых забил шесть мячей и отдал 12 ассистов.

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Ранее он играл за казахстанские «Тобол», «Булат-АМТ», «Сункар», кыргызстанские «Алга», «Нефтчи».

В 2013 году, будучи игроком «Сункара», Джалилов проигнорировал вызов на товарищеские матчи в сборную Кыргызстана, главный тренер которой Сергей Дворянков связал это с желанием игрока сменить гражданство. При этом сообщалось, что руководство клуба не препятствовало отъезду футболиста, а инициатива исходила от самого игрока. В начале 2014 года Джалилов получил казахстанское гражданство, а в 2015 году выступал за молодежную сборную Казахстана на Кубке Содружества.

Отметим, в текущее межсезонье «Жетысу» также покинули Руслан Степанюк, Рифат Нурмугамет, Андрей Лебедев, Камо Оганесян, Мантас Куклис.

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