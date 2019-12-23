Пятый клуб КПЛ расстался со сменившим гражданство футболистом

25-летний хавбек выступал за талдыкорганский клуб с прошлого года. За семиреченцев во всех турнирах провел 38 игр, в которых забил шесть мячей и отдал 12 ассистов.

В 2013 году, будучи игроком «Сункара», Джалилов проигнорировал вызов на товарищеские матчи в сборную Кыргызстана, главный тренер которой Сергей Дворянков связал это с желанием игрока сменить гражданство. При этом сообщалось, что руководство клуба не препятствовало отъезду футболиста, а инициатива исходила от самого игрока. В начале 2014 года Джалилов получил казахстанское гражданство, а в 2015 году выступал за молодежную сборную Казахстана на Кубке Содружества.