Пятый клуб КПЛ расстался со сменившим гражданство футболистом
Воспитанник кыргызстанского футбола Рауль Джалилов покинул «Жетысу», который в сезоне 2019 года финишировал на пятом месте в казахстанской
Воспитанник кыргызстанского футбола Рауль Джалилов покинул «Жетысу», который в сезоне 2019 года финишировал на пятом месте в казахстанской
25-летний хавбек выступал за талдыкорганский клуб с прошлого года. За семиреченцев во всех турнирах провел 38 игр, в которых забил шесть мячей и отдал 12 ассистов.
Ранее он играл за казахстанские «Тобол», «Булат-АМТ», «Сункар», кыргызстанские «Алга», «Нефтчи».
В 2013 году, будучи игроком «Сункара», Джалилов проигнорировал вызов на товарищеские матчи в сборную Кыргызстана, главный тренер которой Сергей Дворянков связал это с желанием игрока сменить гражданство. При этом сообщалось, что руководство клуба не препятствовало отъезду футболиста, а инициатива исходила от самого игрока. В начале 2014 года Джалилов получил казахстанское гражданство, а в 2015 году выступал за молодежную сборную Казахстана на Кубке Содружества.
Отметим, в текущее межсезонье «Жетысу» также покинули Руслан Степанюк, Рифат Нурмугамет, Андрей Лебедев, Камо Оганесян, Мантас Куклис.