«Кайрат» расстался с игроками общей стоимостью свыше восьми миллионов евро

Это Георгий Жуков, подписавший контракт с польской «Вислой» из Кракова, Елдос Ахметов, Мартон Эппель, Сергей Политевич, Магомед Парагульгов.

Читайте также Исаэль сделал заявление о возвращении в «Кайрат» и высказался о карьере в Казахстане

Также в списке ушедших игроков числятся Бауыржан Исламхан и Исламбек Куат.

Из них самым дорогим является Исламхан с текущей рыночной стоимостью в 2,4 миллиона евро. Далее в порядке убывания цены идут Куат (1,8 миллиона), Жуков (1,2 миллиона), Эппель (1,1 миллиона), Ахметов (700 тысяч), Политевич (600 тысяч) и Парагульгов (400 тысяч).

При этом алматинцы официально не подписали ни одного новичка.