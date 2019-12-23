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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» расстался с игроками общей стоимостью свыше восьми миллионов евро

«Кайрат» покинули семь футболистов, общая стоимость которых оценивается в 8,2 миллиона евро, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.

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Это Георгий Жуков, подписавший контракт с польской «Вислой» из Кракова, Елдос Ахметов, Мартон Эппель, Сергей Политевич, Магомед Парагульгов.

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Также в списке ушедших игроков числятся Бауыржан Исламхан и Исламбек Куат.

Из них самым дорогим является Исламхан с текущей рыночной стоимостью в 2,4 миллиона евро. Далее в порядке убывания цены идут Куат (1,8 миллиона), Жуков (1,2 миллиона), Эппель (1,1 миллиона), Ахметов (700 тысяч), Политевич (600 тысяч) и Парагульгов (400 тысяч).

При этом алматинцы официально не подписали ни одного новичка.

Отметим, что в сезоне 2019 года «Кайрат» финишировал на втором месте, отстав всего на один пункт от «Астаны», ставшей в шестой раз подряд чемпионом КПЛ.

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