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15:57 (мск), источник: Vesti.kz

Замена джокера. «Кайрат» отпустил легионера и теперь должен подписать форварда сборной Казахстана

Нападающий Мартон Эппель объявил о своем уходе из «Кайрата» и стал очередной потерей для алматинского клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как недооценивали венгра и кто, возможно, станет его заменой.

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Эппель практически не уступает лучшему бомбардиру прошлого сезона и своему напарнику Дерину Эсеоле по эффективности. Венгерский форвард забил 16 голов в сезоне — в среднем он отличался каждые 113 минут. У того же Эсеолы уходило на гол 106 минут, но украинец отыграл на 200 минут больше, чем Эппель.

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Если Эсеола — это скорость и очень подходящий игрок для системы Алексея Шпилевского, то Эппель, безусловно, более классический нападающий. Его часто использовали после выхода на замену, когда соперник запирался у своих ворот и «Кайрату» приходилось много атаковать позиционно. Забросы в штрафную на Эппеля были объяснимы, учитывая антропометрические данные венгра.

«Кайрат» не отпустил, а, скорее, потерял очень качественного для нашей премьер-лиги форварда. Все же найти нападающего, которые стабильно может принести тебе больше десяти голов (даже на уровне КПЛ), не так уж и просто. Но есть один очевидный вариант на замену Эппеля — это Абат Аймбетов, у которого опять же 16 голов в сезоне.

Впечатляющий прогресс нападающего «Актобе» отчетливо дал понять, что на него будут претендовать лидеры КПЛ. Относительно молодой казахстанец — почти идеальная кандидатура для «Кайрата». Тяжело предугадать, впишется ли Абат в стиль игры «Кайрата», но такой переход выглядит едва ли оптимальным решением для всех сторон на данный момент.

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