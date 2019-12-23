Японский футболист Хонда покинул голландский «Витесс»
ТАСС, 23 декабря. Японский полузащитник Кейсукэ Хонда принял решение покинуть голландский футбольный клуб «Витесс». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
ТАСС, 23 декабря. Японский полузащитник Кейсукэ Хонда принял решение покинуть голландский футбольный клуб «Витесс». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
Хонда стал игроком «Витесса» 6 ноября, куда его позвал тогдашний главный тренер команды Леонид Слуцкий. В составе клуба японец провел четыре игры в чемпионате Нидерландов, в которых не смог отличиться результативными действиями. Слуцкий был уволен со своего поста 30 ноября после поражения от «Херенвена» (2:3).
«Когда я сюда пришел, моя задача состояла в том, чтобы изменить ситуацию в команде. Мне это не удалось. Леонид Слуцкий покинул клуб, я чувствую ответственность за это. Поэтому я считаю, что не должен оставаться здесь», — сказал 33-летний Хонда. На смену российскому специалисту был назначен тренер молодежного состава «Витесса» Джозев Остинг.
Он является чемпионом России 2013 года, а также обладателем Кубка России (2011, 2013) и Суперкубка России (2013). За сборную Японии Хонда провел 98 матчей, забив 37 гола, в составе национальной команды он стал победителем Кубка Азии (2011). С августа 2018 года Хонда является главным тренером сборной Камбоджи.