Японский футболист Хонда покинул голландский «Витесс»

Источник: РИА "Новости"

Хонда стал игроком «Витесса» 6 ноября, куда его позвал тогдашний главный тренер команды Леонид Слуцкий. В составе клуба японец провел четыре игры в чемпионате Нидерландов, в которых не смог отличиться результативными действиями. Слуцкий был уволен со своего поста 30 ноября после поражения от «Херенвена» (2:3).

«Когда я сюда пришел, моя задача состояла в том, чтобы изменить ситуацию в команде. Мне это не удалось. Леонид Слуцкий покинул клуб, я чувствую ответственность за это. Поэтому я считаю, что не должен оставаться здесь», — сказал 33-летний Хонда. На смену российскому специалисту был назначен тренер молодежного состава «Витесса» Джозев Остинг.

Хонда выступал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2010 по 2014 год, в общей сложности в составе армейцев японец провел 94 игры, в которых забил 20 мячей.