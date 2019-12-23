Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.12
Бетис
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.12
Тоттенхэм Хотспур
Челси
02
Футбол. Зарубежный
22.12
Падерборн
Айнтрахт Ф
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Леванте
Сельта
31
Футбол. Зарубежный
22.12
Сассуоло
Наполи
12
Футбол. Зарубежный
22.12
Реал
Атлетик
00
Все события
Фоторепортажи
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
10«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»
17:33 (мск), источник: ТАСС

Японский футболист Хонда покинул голландский «Витесс»

ТАСС, 23 декабря. Японский полузащитник Кейсукэ Хонда принял решение покинуть голландский футбольный клуб «Витесс». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Хонда стал игроком «Витесса» 6 ноября, куда его позвал тогдашний главный тренер команды Леонид Слуцкий. В составе клуба японец провел четыре игры в чемпионате Нидерландов, в которых не смог отличиться результативными действиями. Слуцкий был уволен со своего поста 30 ноября после поражения от «Херенвена» (2:3).

«Когда я сюда пришел, моя задача состояла в том, чтобы изменить ситуацию в команде. Мне это не удалось. Леонид Слуцкий покинул клуб, я чувствую ответственность за это. Поэтому я считаю, что не должен оставаться здесь», — сказал 33-летний Хонда. На смену российскому специалисту был назначен тренер молодежного состава «Витесса» Джозев Остинг.

Хонда выступал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2010 по 2014 год, в общей сложности в составе армейцев японец провел 94 игры, в которых забил 20 мячей.

Он является чемпионом России 2013 года, а также обладателем Кубка России (2011, 2013) и Суперкубка России (2013). За сборную Японии Хонда провел 98 матчей, забив 37 гола, в составе национальной команды он стал победителем Кубка Азии (2011). С августа 2018 года Хонда является главным тренером сборной Камбоджи.

Читайте также
Витесс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Россия лишилась снайпера и суперсвязки. Потери сборных перед МЧМ
Экс-игрок «Спартака» вошел в состав тренерского штаба «Урала»
Названы футбольные клубы с самыми высокими в мире зарплатами
В Америке нашли больше допинговых нарушений, чем в России
Как веселится самая яркая баскетболистка России (фото)
Губерниев рассказал, кто должен войти в состав сборной России
Евгений Сидоров: Я — сын Драчева? Это неправда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь