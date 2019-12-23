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17:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы футбольные клубы с самыми высокими в мире зарплатами

Издание Sportingintelligence назвало футбольные клубы с самыми высокими зарплатами в мире. Рейтинг опубликован на сайте проекта.

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На первом месте расположилась каталонская «Барселона», где средняя годовая зарплата составляет 12 284 555 долларов, а средняя еженедельная зарплата — 236 241 долларов. Второе место занял мадридский «Реал» (11 154 692 долларов — в год и 214 513 — в неделю). На третьем месте оказался туринский «Ювентус» (10 106 647 долларов — в год и 194 359 — в неделю).

В рейтинге учитывалась средняя, без учета бонусов, зарплата игрока команды.

В июне этого года журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Первое место в списке занял нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Доход футболиста с июня 2018-го по июнь 2019 года оценивался в 127 миллионов долларов.

В сезоне-2018/2019 «Барселона» стала чемпионом Испании. Каталонцы также дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где были разгромлены английским «Ливерпулем» — 4:0. При этом в первой встрече клуб одержал победу над соперником со счетом 3:0.

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