Артета: Юнгберг останется в тренерском штабе «Арсенала»
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Фредрик Юнгберг останется в тренерском штабе футбольного клуба «Арсенал», заявил главный тренер лондонской команды Микель Артета.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Фредрик Юнгберг останется в тренерском штабе футбольного клуба «Арсенал», заявил главный тренер лондонской команды Микель Артета.
Юнгберг был временным исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» после ухода Унаи Эмери. 16 декабря пост главного тренера «Арсенала» занял Артета.
«Я поговорил с ним после игры (с “Эвертоном”) и поделился своими идеями. После разговора мы приняли решение, что для него лучше будет остаться в команде. Он будет полезным для команды. Он знает игроков, ситуацию, историю клуба и поможет нам стать лучше», — цитирует Артету The Telegraph.
Юнгберг выступал за «Арсенал» с 1998 по 2007 год и вместе с командой дважды становился чемпионом Англии (2002, 2004), а также трижды завоевывал Кубок страны (2002, 2003, 2005).