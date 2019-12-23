Артета: Юнгберг останется в тренерском штабе «Арсенала»

«Я поговорил с ним после игры (с “Эвертоном”) и поделился своими идеями. После разговора мы приняли решение, что для него лучше будет остаться в команде. Он будет полезным для команды. Он знает игроков, ситуацию, историю клуба и поможет нам стать лучше», — цитирует Артету The Telegraph.