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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Артета: Юнгберг останется в тренерском штабе «Арсенала»

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Фредрик Юнгберг останется в тренерском штабе футбольного клуба «Арсенал», заявил главный тренер лондонской команды Микель Артета.

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Источник: AP 2019

Юнгберг был временным исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» после ухода Унаи Эмери. 16 декабря пост главного тренера «Арсенала» занял Артета.

«Я поговорил с ним после игры (с “Эвертоном”) и поделился своими идеями. После разговора мы приняли решение, что для него лучше будет остаться в команде. Он будет полезным для команды. Он знает игроков, ситуацию, историю клуба и поможет нам стать лучше», — цитирует Артету The Telegraph.

Юнгберг выступал за «Арсенал» с 1998 по 2007 год и вместе с командой дважды становился чемпионом Англии (2002, 2004), а также трижды завоевывал Кубок страны (2002, 2003, 2005).

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