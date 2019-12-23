Сон Хын Мин дисквалифицирован на три матча за фол на Рюдигере

Эпизод произошёл на 62-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Челси». Сон, упав в борьбе с Рюдигером, ударил его ногой в корпус. Главный арбитр матча Энтони Тейлор запросил информацию у VAR-ассистента, после чего показал корейцу красную карточку.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм Хотспур» подал апелляцию на красную карточку Сона. Если наказание не будет отменено, то форвард пропустит матчи английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (26 декабря), «Норвич Сити» (28 декабря) и «Саутгемптоном» (1 января).