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20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Сон Хын Мин дисквалифицирован на три матча за фол на Рюдигере

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин дисквалифицирован на три матча за фол на защитнике «Челси» Антонио Рюдигере в матче чемпионата Англии (0:2), сообщается на официальном сайте «шпор».

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Источник: Reuters

Эпизод произошёл на 62-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Челси». Сон, упав в борьбе с Рюдигером, ударил его ногой в корпус. Главный арбитр матча Энтони Тейлор запросил информацию у VAR-ассистента, после чего показал корейцу красную карточку.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм Хотспур» подал апелляцию на красную карточку Сона. Если наказание не будет отменено, то форвард пропустит матчи английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (26 декабря), «Норвич Сити» (28 декабря) и «Саутгемптоном» (1 января).

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Тоттенхэм Хотспур
0:2
Первый тайм: 0:2
Челси
Футбол, Англия, Тур 1822.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium, 61104 зрителя
Главные тренеры
Жозе МоуриньюФрэнк Лэмпард
Голы
Виллиан(Матео Ковачич)12′
Виллиан45+4′
Составы команд
22Пауло Гассанига
45+3′
1Кепа Аррисабалага
24Серж Орье
2Антонио Рюдигер
78′
4Тоби Алдервейрелд
67′
15Курт Зума
31′
6Давинсон Санчес
29Фикайо Томори
7Сон Хын Мин
62′
3Маркос Алонсо
20Деле Алли
43′
7Н`Голо Канте
10Харри Кейн
10Виллиан
17Мусса Сиссоко
58′
19Мэйсон Маунт
5Ян Фертонген
74′
28Сесар Аспиликуэта
80′
3Дэнни Роуз
24Рис I Джеймс
27Лукас Моура
74′
17Матео Ковачич
43′68′
28Танги Ндомбеле
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
15Эрик Дайер
45′
9Тэмми Абрахам
80′
23Кристиан Эриксен
23Миши Батшуайи
Статистика
4Желтые карточки3
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)13
1Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
9Фолы11
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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