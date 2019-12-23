Гвардьола поддержит игроков, если они покинут поле из-за проявлений расизма
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, что поддержит футболистов команды, если они решат покинуть поле
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, что поддержит футболистов команды, если они решат покинуть поле
— Я поддерживаю игроков и поддержу эту инициативу, — цитирует The Telegraph Гвардьолу. — С тем, что происходит, необходимо бороться изо дня в день. Речь идет не об одном клубе, одном человеке или одной конкретной ситуации. Я много раз говорил, что в футбольном мире это чаще попадает в поле зрения.
Это битва, в которой мы должны ежедневно сражаться, особенно в школах и семьях. Мы должны попытаться создать лучшее общество для будущих поколений.
Не думаю, что расизм будет полностью уничтожен. Мы должны бороться, но потребуется много времени, чтобы искоренить это. Данная проблема существует десятилетия, века.