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23 декабря, источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» пообещал наложить пожизненный запрет на фанатов-расистов

«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте выступил с заявлением, в котором рассказал о расследовании событий в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:2), в котором фанаты выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника синих Антонио Рюдигера.

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Источник: AP 2019

«Мы можем следить за каждым болельщиком с помощью камер и провели много часов за просмотром записей. Для вычисления нарушителей были привлечены специалисты по чтению по губам. Мы также связались с “Челси” для получения дальнейшей информации от их игроков. Материалы будут изучены вместе с полицией. Будьте уверены, мы тщательно расследуем этот инцидент.

Любой болельщик, который будет признан виновным, получит пожизненный запрет на посещение матчей», — говорится в заявлении «Тоттенхэма».

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