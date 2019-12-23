«Тоттенхэм» пообещал наложить пожизненный запрет на фанатов-расистов

«Мы можем следить за каждым болельщиком с помощью камер и провели много часов за просмотром записей. Для вычисления нарушителей были привлечены специалисты по чтению по губам. Мы также связались с “Челси” для получения дальнейшей информации от их игроков. Материалы будут изучены вместе с полицией. Будьте уверены, мы тщательно расследуем этот инцидент.



Любой болельщик, который будет признан виновным, получит пожизненный запрет на посещение матчей», — говорится в заявлении «Тоттенхэма».