Хавбек «Ювентуса» Бентанкур дисквалифицирован на три матча

Дисквалификацию на одну игру полузащитник туринской команды получил за удаление в этой встрече после двух жёлтых карточек. Ещё два матча Бентанкур пропустит из-за оскорблений в адрес резервного арбитра после удаления. Таким образом, футболист не поможет «Ювентусу» в матчах чемпионата Италии с «Кальяри» (6 января), «Ромой» (12 января) и «Пармой» (19 января).