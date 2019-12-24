Хавбек «Ювентуса» Бентанкур дисквалифицирован на три матча
Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур дисквалифицирован на три матча по итогам матча за Суперкубок Италии с римским «Лацио» (1:3), сообщает Football Italia.
Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур дисквалифицирован на три матча по итогам матча за Суперкубок Италии с римским «Лацио» (1:3), сообщает Football Italia.
Дисквалификацию на одну игру полузащитник туринской команды получил за удаление в этой встрече после двух жёлтых карточек. Ещё два матча Бентанкур пропустит
Штрафами были наказаны также директора «Ювентуса» Павел Недвед и Фабио Паратичи, которые проявили неуважение к официальным лицам матча. Руководители клуба будут вынуждены выплатить € 5 тыс.