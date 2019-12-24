Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.12
Бетис
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.12
Тоттенхэм Хотспур
Челси
02
Футбол. Зарубежный
22.12
Падерборн
Айнтрахт Ф
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Леванте
Сельта
31
Футбол. Зарубежный
22.12
Сассуоло
Наполи
12
Футбол. Зарубежный
22.12
Реал
Атлетик
00
Все события
Фоторепортажи
16Кто с кем сыграет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
03:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Насри: Салах гонится за голами и статистикой. Предпочёл бы работать с Марезом

Футболист «Андерлехта» Самир Насри сравнил хавбека «Манчестер Сити» Рияда Мареза с полузащитником «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

Наверх
Источник: AFP 2019

«Между Марезом и Салахом я бы предпочёл работать вместе с Марезом. Потому что он алжирец, и мне также нравится его стиль игры. Марез — коллективный игрок, а Салах — гораздо более индивидуальный игрок. Он только стремится забивать голы. Я бы не сказал, что он эгоистичный, но он гонится за голами и статистикой. С Марезом можно сыграть в стенку. Он игрок, с которым вы можете легко развиваться», — приводит слова Насри Le Buteur.

В нынешнем сезоне АПЛ Марез провёл 14 матчей, забив 5 голов и сделав 4 результативные передачи. На счету Салаха 9 голов и 4 передачи в 14 играх чемпионата Англии.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
9:1! Россия растерзала Словакию перед чемпионатом мира
Назван состав сборной России по биатлону на январские этапы КМ
«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в «зеленом дерби» в Давосе
Еврокубок проблем: почему РФ провалилась на международной арене
Кадыров не сомневается в победе над Александром Емельяненко
Кого покупает ЦСКА? Один забивает в Белоруссии, второй — в ПФЛ
«Очень страшно»: Загитова провела тренировку в парном катании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь