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14:23 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Актобе» после вылета из КПЛ принял новую команду

Бывший главный тренер ФК «Актобе» Александр Седнев возглавил брестский «Рух», сообщает официальный сайт белорусского клуба.

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Контракт подписан по системе «1+2». Также в тренерский штаб на новый сезон вошли Андрей Челмодеев, Александр Демешко и Андрей Цеван.

Последним местом работы Седнева был «Актобе», в котором он работал с 2018 года. Под руководством белорусского специалиста клуб, лишенный 12 очков перед стартом сезона, вылетел из казахстанской премьер-лиги.

Для 46-летнего Седнева «Актобе» стал первой зарубежной командой в карьере. На родине белорус работал в могилевских «Савите» и «Днепре», минском «Динамо» и «Белшине».

«Рух» в предстоящем сезоне сыграет в высшей лиге Беларуси — брестчане обыграли «Дняпро» в переходных матчах.

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