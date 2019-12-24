Экс-тренер «Актобе» после вылета из КПЛ принял новую команду
Бывший главный тренер ФК «Актобе» Александр Седнев возглавил брестский «Рух», сообщает официальный сайт белорусского клуба.
Бывший главный тренер ФК «Актобе» Александр Седнев возглавил брестский «Рух», сообщает официальный сайт белорусского клуба.
Контракт подписан по системе «1+2». Также в тренерский штаб на новый сезон вошли Андрей Челмодеев, Александр Демешко и Андрей Цеван.
Последним местом работы Седнева был «Актобе», в котором он работал с 2018 года. Под руководством белорусского специалиста клуб, лишенный 12 очков перед стартом сезона, вылетел из казахстанской
Для 46-летнего Седнева «Актобе» стал первой зарубежной командой в карьере. На родине белорус работал в могилевских «Савите» и «Днепре», минском «Динамо» и «Белшине».
«Рух» в предстоящем сезоне сыграет в высшей лиге Беларуси — брестчане обыграли «Дняпро» в переходных матчах.