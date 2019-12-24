Экс-тренер «Актобе» после вылета из КПЛ принял новую команду

Контракт подписан по системе «1+2». Также в тренерский штаб на новый сезон вошли Андрей Челмодеев, Александр Демешко и Андрей Цеван.

Последним местом работы Седнева был «Актобе», в котором он работал с 2018 года. Под руководством белорусского специалиста клуб, лишенный 12 очков перед стартом сезона, вылетел из казахстанской премьер-лиги.

Для 46-летнего Седнева «Актобе» стал первой зарубежной командой в карьере. На родине белорус работал в могилевских «Савите» и «Днепре», минском «Динамо» и «Белшине».