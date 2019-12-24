Источник: Манджукич не перейдёт в катарский клуб

Источник: Reuters

Об этом сообщает Tuttonercatoweb.

Как сообщает источник, основным препятствием для совершения этой сделки является зарплата игрока. Клуб из Катара предложил игроку € 5 млн в год, однако эта сумма его не устраивает. Ожидается, что хорват вернётся в Италию и возобновит тренировки с итальянским клубом.

Манджукич выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. На протяжении четырёх сезонов он был игроком основного состава «старой синьоры», однако с приходом в клуб Маурицио Сарри потерял место в обойме команды — в этом сезоне Марио не сыграл ни одного матча за туринский «Ювентус».