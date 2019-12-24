Смаков рассказал о новых должностях и своих полномочиях в «Актобе»

О новых должностях Смакова клуб объявил сегодня, 24 декабря.

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— Хочу поблагодарить акима Актюбинской области Ондасына Сеиловича Уразалина за оказанное высокое доверие. Кроме того, хочу от всей души поблагодарить всех болельщиков — не только актюбинцев, но и всех казахстанцев, кто переживал и поддерживал меня все это время. Благодарю также и ветеранов, которые пришли сегодня в офис и поддержали меня. Вы все прекрасно знаете, что для меня значат город и клуб «Актобе». Я вас не подведу! Мы обязательно вернем нашему клубу былую славу! — цитирует Смакова пресс-служба «Актобе».

— Какой фронт работы теперь будет у вас?

— Мы вместе с Артуром Смагуловым знакомы давно. Сейчас совместно разрабатываем план подготовки к сезону. У нас с Артуром Темирландовичем одинаковый взгляд на пути развития клуба. Лично у меня остаются все мои прежние полномочия, кроме финансов.

Напомним, предыдущие два сезона Смаков работал гендиректором «Актобе», но 20 декабря клуб объявил об его уходе. Председателем правления был назначен Артур Смагулов, а его заместителем и генеральным менеджером стал серб Горан Велькович, ранее работавший на родине в «Земуне», российском «Амкаре» и украинской «Таврии».