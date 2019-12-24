Апелляция «Тоттенхэма» на удаление Сон Хын Мина была отклонена
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» не сумел обжаловать красную карточку форварду Сон Хын Мина, которую он получил в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:2).
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» не сумел обжаловать красную карточку форварду Сон Хын Мина, которую он получил в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:2).
Как проинформировал Sky Sports, на 62-й минуте Сон упал после стыка с защитником соперника Антонио Рюдигером и затем ударил оппонента ногой.
Таким образом, дисквалификация Сона на три матча осталась в силе. Игрок пропустит матчи Английской
|Жозе Моуринью
|Фрэнк Лэмпард
|Виллиан(Матео Ковачич)
|12′
|Виллиан
|45+4′
|22
|Пауло Гассанига
45+3′
|1
|Кепа Аррисабалага
|24
|Серж Орье
|2
|Антонио Рюдигер
78′
|4
|Тоби Алдервейрелд
67′
|15
|Курт Зума
31′
|6
|Давинсон Санчес
|29
|Фикайо Томори
|7
|Сон Хын Мин
62′
|3
|Маркос Алонсо
|20
|Деле Алли
43′
|7
|Н`Голо Канте
|10
|Харри Кейн
|10
|Виллиан
|17
|Мусса Сиссоко
58′
|19
|Мэйсон Маунт
|5
|Ян Фертонген
74′
|28
|Сесар Аспиликуэта
80′
|3
|Дэнни Роуз
|24
|Рис I Джеймс
|27
|Лукас Моура
74′
|17
|Матео Ковачич
43′68′
|28
|Танги Ндомбеле
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|15
|Эрик Дайер
45′
|9
|Тэмми Абрахам
80′
|23
|Кристиан Эриксен
|23
|Миши Батшуайи
|4
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)