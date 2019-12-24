«Надеюсь, что Исламхан и Куат будут играть в Европе». Вороговский — о разнице между КПЛ и чемпионатом Бельгии

— Ян, насколько довольны своим стартовым периодом карьеры в «Беерсхоте»?
— Доволен уровнем игры, динамикой в этом чемпионате. Чувствую, что там я буду прогрессировать. Не жалею, что уехал из Казахстана, это все равно шаг вперед для меня. В Бельгии больше возможностей, там постоянно скауты, агенты просматривают игроков, следят. Сейчас мы неплохо идем во втором раунде чемпионата, если так продержимся, то потом будут шансы выйти в высший дивизион.
— После подписания контракта с «Беерсхотом» в клубе произошло два значительных события: команду так и не допустили к высшему дивизиону, а осенью клуб сменил тренера. Эти обстоятельства повлияли на вас?
— Да, это немного подкосило. Мне говорили, что клуб на 100 процентов будет играть в высшем дивизионе, но в итоге «Мехелен» выиграл суд и вышел вместо нас. Но чего жалеть сейчас, значит, так надо было. Второй дивизион тоже крайне непростой, последняя команда может обыграть первую.
В первом раунде чемпионата у нас были проблемы. Сначала центральный защитник выбыл, его оказалось некем заменить. Потом перестал забивать нападающий, хотя говорили, что в прошлом сезоне у него было 18 голов. Сейчас уже получше идет, тренер сменил тактику, играем 3−5−2.
— Для вас эта схема более удобна?
— В сборной мы играем так же, привыкать не надо было. Но, честно говоря, для меня лучше, когда играем в четыре защитника, поскольку в таком случае у меня есть напарник, с которым можно отыграться: он тебя подстрахует, ты — его.
— Если оценивать уровень «Беерсхота» в такой шкале, как чемпионат Казахстана, то где бы команда находилась?
— В первой тройке! Уверен, что так и было бы. Но прямое сравнение не совсем корректно, это очень разные чемпионаты. В Бельгии больше тотального футбола, туда-сюда носишься. А в Казахстане много оборонительных команд. Тот же «Кайрат» чаще атакует в нашем чемпионате, но в Бельгии надо уделять внимание, как обороне, так и атаке, больше работы.
— Сильнее всего вас впечатлил матч с «Андерлехтом» в Кубке Бельгии?
— Да, тогда еще народу столько пришло, хотя и без этого там приличное количество болельщиков. Но в том матче был полный стадион, плюс соперники — Насри, Компани. Было обидно, что так вылетели, но хороший матч сыграли.
— Есть то, что вас удивило в повседневной жизни в Бельгии?
— Все люди на «великах», даже бабушки с дедушками, несмотря на дождь, холод. Хотя там естественно не такие расстояния, как в Алматы, все — компактно, можно добраться быстро.
— В команде что-то спрашивают про чемпионат Казахстана?
— Да, бывает. Они знают нашу лигу, парочку игроков из «Беерсхота» даже играют здесь. Нападающий из «Кайсара» … Куле Мбомбо, вот он был у нас — в «Беерсхоте».
— И какие представления о КПЛ? Много денег?
— Да, есть такие разговоры, но и знают, что уровень чемпионата приличный.
— Есть ли у вас долгосрочные планы по карьере в Европе? Или условно обещание перед самим собой, что не вернетесь в Казахстан не раньше какого-то срока?
— Сейчас, прежде всего, думаю о выходе в высшую лигу. Потом может перейти в другой клуб. Конечно, я хочу как можно дольше оставаться в Европе, попасть в клуб из топ-5 европейских лиг.
— Вероятно, вы слышали, что казахстанские игроки скоро перестанут считаться легионерами в чемпионате России. Как думаете, кто из числа игроков сборной Казахстана готов там заиграть?
— Это хорошая новость, ведь и у нас в чемпионате возрастет конкуренция: казахстанские игроки будут расти, приедут хорошие футболисты из ЕАЭС.
Кто уедет? Надеюсь, что Исламхан, он спокойно может играть в любом чемпионате. Ну и еще думаю, Куат уйдет.
— Судя по новостям — да (улыбается). Надеюсь, что они оба будут играть в Европе. Чем больше наших станет играть в Европе, тем лучше для сборной Казахстана.
— Хорошо, завтра к вам обращается Куат и говорит, что есть предложение из все того же второго дивизиона чемпионата Бельгии, вы скажете, что стоит ехать без вопросов?
— Да! Там ты больше на виду, тебя могут заметить. В Казахстане играешь, ну и … Не все смотрят, может если только Лига чемпионов или Лига Европы, но туда еще надо попасть.
Напомним, что Вороговский перебрался из «Кайрата» в «Беерсхот» минувшим летом. В чемпионате Бельгии защитник провел 14 матчей и забил один гол. В начале января казахстанец в составе бельгийского клуба отправится в краткосрочный сбор в Испанию.