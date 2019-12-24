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24 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Бывший главный тренер «Ньюкасла» Пардью возглавил «Ден Хааг»

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Алан Пардью назначен на пост главного тренера «Ден Хаага», сообщается на официальном сайте голландского футбольного клуба.

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Контракт с 58-летним англичанином рассчитан до конца сезона. Помогать ему будет Крис Пауэлл, который осенью присоединился к тренерскому штабу сборной Англии.

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Ранее Пардью возглавлял английские «Рединг», «Вест Хэм», «Чарльтон», «Саутгемптон», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас». Последним местом работы специалиста был «Вест Бромвич», который он покинул весной 2018 года.

Также «Ден Хааг» объявил о назначении бывшего главного тренера лондонского «Тоттенхэма» и голландского «Аякса» Мартина Йола на должность технического консультанта клуба.

После 18 туров «Ден Хааг» с 13 очками занимает предпоследнее, 17-е, место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

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