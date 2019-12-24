Бывший главный тренер «Ньюкасла» Пардью возглавил «Ден Хааг»

Контракт с 58-летним англичанином рассчитан до конца сезона. Помогать ему будет Крис Пауэлл, который осенью присоединился к тренерскому штабу сборной Англии.

Ранее Пардью возглавлял английские «Рединг», «Вест Хэм», «Чарльтон», «Саутгемптон», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас». Последним местом работы специалиста был «Вест Бромвич», который он покинул весной 2018 года.

Также «Ден Хааг» объявил о назначении бывшего главного тренера лондонского «Тоттенхэма» и голландского «Аякса» Мартина Йола на должность технического консультанта клуба.