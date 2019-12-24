Бывший главный тренер «Ньюкасла» Пардью возглавил «Ден Хааг»
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Алан Пардью назначен на пост главного тренера «Ден Хаага», сообщается на официальном сайте голландского футбольного клуба.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Алан Пардью назначен на пост главного тренера «Ден Хаага», сообщается на официальном сайте голландского футбольного клуба.
Контракт с 58-летним англичанином рассчитан до конца сезона. Помогать ему будет Крис Пауэлл, который осенью присоединился к тренерскому штабу сборной Англии.
Ранее Пардью возглавлял английские «Рединг», «Вест Хэм», «Чарльтон», «Саутгемптон», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас». Последним местом работы специалиста был «Вест Бромвич», который он покинул весной 2018 года.
Также «Ден Хааг» объявил о назначении бывшего главного тренера лондонского «Тоттенхэма» и голландского «Аякса» Мартина Йола на должность технического консультанта клуба.
После 18 туров «Ден Хааг» с 13 очками занимает предпоследнее, 17-е, место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.