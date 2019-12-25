Казахстанский клуб проведет матч с участником группы Лиги Европы

Одним из соперников «Жетысу» на УТС в Турции станет азербайджанский «Карабах», который занял третье место квартете А в текущем розыгрыше группового раунда Лиги Европы. Матч состоится 22 января в турецком городе Белек, сообщает azerifootball.com.