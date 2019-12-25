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10:11 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб проведет матч с участником группы Лиги Европы

Талдыкорганский «Жетысу» свой первый учебно-тренировочный сбор проведет в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

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Подготовку новому сезону клуб начнет 5 января.

Одним из соперников «Жетысу» на УТС в Турции станет азербайджанский «Карабах», который занял третье место квартете А в текущем розыгрыше группового раунда Лиги Европы. Матч состоится 22 января в турецком городе Белек, сообщает azerifootball.com.

В минувшем сезоне «Жетысу» занял пятое место в турнирной таблице КПЛ.

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