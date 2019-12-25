Карпович продлил контракт с «Окжетпесом»

«Аким Акмолинской области, президент областной федерации футбола Маржикпаев Ермек Боранбаевич встретился с руководством футбольного клуба и главным тренером основной команды ФК “Окжетпес”. В ходе встречи аким области объявил о дальнейшем сотрудничестве с Андреем Карповичем. Также, были обсуждены дальнейшие планы и задачи клуба на новый сезон, развитие детского и женского футбола в регионе», — говорится в сообщении.