Карпович продлил контракт с «Окжетпесом»
Кокшетауский «Окжетпес» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Андреем Карповичем.
Кокшетауский «Окжетпес» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Андреем Карповичем.
«Аким Акмолинской области, президент областной федерации футбола Маржикпаев Ермек Боранбаевич встретился с руководством футбольного клуба и главным тренером основной команды ФК “Окжетпес”. В ходе встречи аким области объявил о дальнейшем сотрудничестве с Андреем Карповичем. Также, были обсуждены дальнейшие планы и задачи клуба на новый сезон, развитие детского и женского футбола в регионе», — говорится в сообщении.
В минувшем сезоне под руководством Карповича «Окжетпес» занял седьмое место в казахстанской