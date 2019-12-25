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11:44 (мск), источник: Vesti.kz

Карпович продлил контракт с «Окжетпесом»

Кокшетауский «Окжетпес» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Андреем Карповичем.

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«Аким Акмолинской области, президент областной федерации футбола Маржикпаев Ермек Боранбаевич встретился с руководством футбольного клуба и главным тренером основной команды ФК “Окжетпес”. В ходе встречи аким области объявил о дальнейшем сотрудничестве с Андреем Карповичем. Также, были обсуждены дальнейшие планы и задачи клуба на новый сезон, развитие детского и женского футбола в регионе», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне под руководством Карповича «Окжетпес» занял седьмое место в казахстанской премьер-лиге.

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