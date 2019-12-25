Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
26.12
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
26.12
Челси
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
26.12
Астон Вилла
Норвич
Футбол. Зарубежный
26.12
Борнмут
Арсенал
Футбол. Зарубежный
26.12
Эвертон
Бернли
Все события
Фоторепортажи
10Логинов завоевал серебро в гонке преследования
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
11:47 (мск), источник: Vesti.kz

Забивавший «Астане» в еврокубках бразильский нападающий покинул казахстанский клуб

«Тараз» расстался с бразильским футболистом Рибейро Дантасом Эливелто, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В состав южан легионер перешел в начале года. В премьер-лиге отыграл 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. При этом «Тараз» вел отчаянную борьбу за выживание, сохранив прописку в классе сильнейших только в переходных играх с «Акжайыком».

27-летний Эливелто карьеру начинал в 2012 году в составе бразильского клуба «Империал», также на родине защищал цвета «Кабофриенсе». За границей выступал за литовские «Экранас», «Жальгирис», израильский «Маккаби» (Петах-Тиква) и латвийский РФШ.

Однако постоянную игровую практику получал в «Экранасе» и «Жальгирисе», за которые в общей сложности провел 113 игр и забил 39 мячей с 2014 по 2017 годы. Кроме того, за «Жальгирис» забивал «Астане» во втором матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2016/17, но, несмотря на это, в третий раунд пробился казахстанский чемпион по сумме двух встреч (0:0, 2:1).

Ранее «Тараз» покинули Александр Симчевич (вернулся в «Актобе»), Элгуджа Лобжанидзе (подписал контракт с «Кайсаром»), Самат Отарбаев, Самат Сарсенов (окончание аренды, «Кайрат») и Тимурбек Закиров (окончание аренды, «Кызыл-Жар СК»).

Тараз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Мама, я в шапке". Тренер по плаванию запустил трогательную акцию ради спасения матери
Без Загитовой, но с Медведевой. Интриги чемпионата России
ESPN включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов десятилетия
«Локо» и «Рубин» хотят игрока «Фенербахче». Трансферы и слухи
Молодежный чемпионат мира по хоккею: России не надо стесняться
Россияне вошли в топ-5 правых нападающих десятилетия в НХЛ
WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Жена Шумахера выступила с обнадеживающим обращением
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь