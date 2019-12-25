Забивавший «Астане» в еврокубках бразильский нападающий покинул казахстанский клуб

В состав южан легионер перешел в начале года. В премьер-лиге отыграл 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. При этом «Тараз» вел отчаянную борьбу за выживание, сохранив прописку в классе сильнейших только в переходных играх с «Акжайыком».

27-летний Эливелто карьеру начинал в 2012 году в составе бразильского клуба «Империал», также на родине защищал цвета «Кабофриенсе». За границей выступал за литовские «Экранас», «Жальгирис», израильский «Маккаби» (Петах-Тиква) и латвийский РФШ.

Однако постоянную игровую практику получал в «Экранасе» и «Жальгирисе», за которые в общей сложности провел 113 игр и забил 39 мячей с 2014 по 2017 годы. Кроме того, за «Жальгирис» забивал «Астане» во втором матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2016/17, но, несмотря на это, в третий раунд пробился казахстанский чемпион по сумме двух встреч (0:0, 2:1).