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11:55 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий сборной Казахстана покинул «Астану»

Нападающий сборной Казахстана по футболу Роман Муртазаев покинул «Астану», сообщает официальный сайт столичного клуба.

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Источник: Reuters

У 26-летнего форварда истек контракт и в клубе решили не продлевать сотрудничество.

Муртазаев пополнил состав «Астаны» перед началом сезона 2017 года. За три сезона в столичном клубе он выиграл три титула чемпионов Казахстана и Суперкубок страны, а также сыграл в групповой стадии Лиги Европы.

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