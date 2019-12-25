Нападающий сборной Казахстана покинул «Астану»
Нападающий сборной Казахстана по футболу Роман Муртазаев покинул «Астану», сообщает официальный сайт столичного клуба.
Нападающий сборной Казахстана по футболу Роман Муртазаев покинул «Астану», сообщает официальный сайт столичного клуба.
У 26-летнего форварда истек контракт и в клубе решили не продлевать сотрудничество.
Муртазаев пополнил состав «Астаны» перед началом сезона 2017 года. За три сезона в столичном клубе он выиграл три титула чемпионов Казахстана и Суперкубок страны, а также сыграл в групповой стадии Лиги Европы.