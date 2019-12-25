Нападающий сборной Казахстана покинул «Астану»

У 26-летнего форварда истек контракт и в клубе решили не продлевать сотрудничество.

Муртазаев пополнил состав «Астаны» перед началом сезона 2017 года. За три сезона в столичном клубе он выиграл три титула чемпионов Казахстана и Суперкубок страны, а также сыграл в групповой стадии Лиги Европы.