Бывший тренер московского «Спартака» возглавит клуб КПЛ
Новым главным тренером карагандинского «Шахтера», вероятнее всего, станет заслуженный тренер Украины и России Вячеслав Грозный, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новым главным тренером карагандинского «Шахтера», вероятнее всего, станет заслуженный тренер Украины и России Вячеслав Грозный, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ожидается, что подписание контракта с ним состоится на днях.
63-летний специалист имеет опыт работы с казахстанскими клубами. В 2011 и 2012 году он возглавлял «Тобол», а в сезоне-2017 тренировал «Иртыш».
Помимо этого, Грозный в качестве тренера работал с такими клубами, как московский «Спартак», грозненский «Терек», тбилисское «Динамо», софийский «Левски», а также трудился в ряде украинских команд.
Ассистентом же Грозного, возможно, станет молодой казахстанский специалист.
Напомним, что по окончанию сезона-2019 в карагандинском клубе сменилось руководство, а предыдущий главный тренер «горняков» Николай Костов покинул свой пост в ноябре. По итогам КПЛ-2019 «Шахтер» занял девятое место, набрав 33 очка.