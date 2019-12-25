Бывший тренер московского «Спартака» возглавит клуб КПЛ

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что подписание контракта с ним состоится на днях.

63-летний специалист имеет опыт работы с казахстанскими клубами. В 2011 и 2012 году он возглавлял «Тобол», а в сезоне-2017 тренировал «Иртыш».

Помимо этого, Грозный в качестве тренера работал с такими клубами, как московский «Спартак», грозненский «Терек», тбилисское «Динамо», софийский «Левски», а также трудился в ряде украинских команд.

Ассистентом же Грозного, возможно, станет молодой казахстанский специалист.