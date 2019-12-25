«Реал» не станет подписывать новых игроков зимой
Руководство мадридского «Реала» приняло решение отказаться от трансферов в ближайшее трансферное окно.
Руководство мадридского «Реала» приняло решение отказаться от трансферов в ближайшее трансферное окно.
Об этом сообщает Marca.
Тренерский штаб команды во главе с Зинедином Зиданом верит в Карима Бензема, одновременно понимая, что француз не может быть единственной опцией в атаке. При этом от трансферов в «Реале» всё же решили отказаться — Зидан надеется на более качественную игру в нападении других футболистов: Гарета Бэйла, Эдена Азара и Луки Йовича.
При этом по ходу зимнего трансферного окна клуб может покинуть один из двух атакующих футболистов: Браим Диас или Мариано Диас.
По итогам 18 туров испанской Примеры «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. При это три последних матча «сливочных» завершились вничью.