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15:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» не станет подписывать новых игроков зимой

Руководство мадридского «Реала» приняло решение отказаться от трансферов в ближайшее трансферное окно.

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Источник: AFP 2019

Об этом сообщает Marca.

Тренерский штаб команды во главе с Зинедином Зиданом верит в Карима Бензема, одновременно понимая, что француз не может быть единственной опцией в атаке. При этом от трансферов в «Реале» всё же решили отказаться — Зидан надеется на более качественную игру в нападении других футболистов: Гарета Бэйла, Эдена Азара и Луки Йовича.

При этом по ходу зимнего трансферного окна клуб может покинуть один из двух атакующих футболистов: Браим Диас или Мариано Диас.

По итогам 18 туров испанской Примеры «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. При это три последних матча «сливочных» завершились вничью.

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