«Реал» не станет подписывать новых игроков зимой

Тренерский штаб команды во главе с Зинедином Зиданом верит в Карима Бензема, одновременно понимая, что француз не может быть единственной опцией в атаке. При этом от трансферов в «Реале» всё же решили отказаться — Зидан надеется на более качественную игру в нападении других футболистов: Гарета Бэйла, Эдена Азара и Луки Йовича.