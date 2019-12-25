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15:24 (мск), источник: Forbes

Лига миллионеров: самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

Самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия — боксер Флойд Мейвезер — заработал с 2010 года почти $1 млрд.

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Главные события 2019 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

В последние 10 лет огромным подспорьем для заработка спортсменов мирового класса были умопомрачительные контракты на телетрансляции и многомиллионные рекламные сделки с производителями спортивной обуви Nike и Adidas. Раньше единственным в мире спортсменом, зарабатывавшим свыше $80 млн в год, был Тайгер Вудс. Но начиная с 2010-го подобным доходом могли похвастаться уже более десяти звезд спорта.

Больше всех остальных в 2010-х заработал многократный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер. За последние 10 лет он заработал $915 млн, на $115 млн больше, чем любой другой спортсмен, причем без каких-либо выплат от владельца команды или спонсорских сделок на астрономические суммы. Путь боксера к действительно большим деньгам начался в 2006 году, когда он разорвал контракт с промоутерской компанией Top Rank. Вскоре он превратился из «Красавчика», как его прозвали на заре бойцовской карьеры, в «Мистера Деньги» Мейвезера и стал заниматься организацией своих боев самостоятельно, продвигая их через собственную агентскую фирму Mayweather Promotions.

Гонорары за бои взлетели до небес, особенно в свете огромного зрительского интереса к некоторым боям, например с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором. За их просмотр любители бокса заплатили в общей сложности 10 млн раз, а сам Мейвезер стал богаче на $500 млн.

Встречи с Макгрегором и Пакьяо стали самыми прибыльными боями в истории спорта.

Боксеры никогда не уходят на покой, и это относится в том числе к Мейвезеру. Бой с Макгрегором, после которого соотношение побед и поражений у Мистера Деньги составляло 50:0, должен был стать его последним выходом на профессиональный ринг. Однако в прошлом месяце Мейвезер объявил в своем Instagram, что в 2020 году планирует вернуться в спорт.

Следом за боксером в рейтинг попали два легендарных футболиста: Криштиану Роналду (№ 2, $800 млн) и Лионель Месси (№ 3, $750 млн), которые часто сменяли друг друга в статусе игрока года.

За последние 12 лет Роналду и Месси получили «Золотой мяч» ФИФА 11 раз. На волне успеха клубы повышали им зарплаты до головокружительных сумм. Благодаря гонорару в $92 млн от «Барселоны» Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по итогам 2019 года при совокупном доходе $127 млн. Роналду все эти десять лет немного его опережал ― главным образом из-за доходов от рекламных кампаний, прежде всего с Nike.

Ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes основывается на зарплатах, наградах, премиях, доходах от рекламы, гонорарах за участие в различных мероприятиях и прибыли от лицензирования бренда. Десятка лидеров уходящего десятилетия, в которую вошли по паре спортсменов из бокса, футбола, баскетбола и гольфа, в общей сложности заработала $6,1 млрд. В рейтинг не попал ни один спортсмен из бейсбола, американского футбола и хоккея. Редакция Forbes также не включала заработок спортсменов по завершении карьеры, из-за чего в десятку лидеров не вошли такие легенды баскетбола, как Коби Брайант и Майкл Джордан.

Серена Уильямс является единственной женщиной среди 40 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия, ее доход за этот период составил $215 млн.
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