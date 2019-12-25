Лига миллионеров: самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия
Самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия — боксер Флойд Мейвезер — заработал с 2010 года почти $1 млрд.
Самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия — боксер Флойд Мейвезер — заработал с 2010 года почти $1 млрд.
В последние 10 лет огромным подспорьем для заработка спортсменов мирового класса были умопомрачительные контракты на телетрансляции и многомиллионные рекламные сделки с производителями спортивной обуви Nike и Adidas. Раньше единственным в мире спортсменом, зарабатывавшим свыше $80 млн в год, был Тайгер Вудс. Но начиная с 2010-го подобным доходом могли похвастаться уже более десяти звезд спорта.
Больше всех остальных в 2010-х заработал многократный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер. За последние 10 лет он заработал $915 млн, на $115 млн больше, чем любой другой спортсмен, причем без
Встречи с Макгрегором и Пакьяо стали самыми прибыльными боями в истории спорта.
Боксеры никогда не уходят на покой, и это относится в том числе к Мейвезеру. Бой с Макгрегором, после которого соотношение побед и поражений у Мистера Деньги составляло 50:0, должен был стать его последним выходом на профессиональный ринг. Однако в прошлом месяце Мейвезер объявил в своем Instagram, что в 2020 году планирует вернуться в спорт.
За последние 12 лет Роналду и Месси получили «Золотой мяч» ФИФА 11 раз. На волне успеха клубы повышали им зарплаты до головокружительных сумм. Благодаря гонорару в $92 млн от «Барселоны» Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по итогам 2019 года при совокупном доходе $127 млн. Роналду все эти десять лет немного его опережал ― главным образом
Ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes основывается на зарплатах, наградах, премиях, доходах от рекламы, гонорарах за участие в различных мероприятиях и прибыли от лицензирования бренда. Десятка лидеров уходящего десятилетия, в которую вошли по паре спортсменов из бокса, футбола, баскетбола и гольфа, в общей сложности заработала $6,1 млрд. В рейтинг не попал ни один спортсмен из бейсбола, американского футбола и хоккея. Редакция Forbes также не включала заработок спортсменов по завершении карьеры,