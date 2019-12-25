В Китае ограничили зарплаты легионеров до трех миллионов евро

Для китайских футболистов зарплаты не должны превышать 1,3 миллиона до вычета налогов. Для членов сборной этот показатель повышается на 20%.

Действующие контракты находятся в силе, но новые правила по зарплатам должны применяться для всех соглашений между китайскими игроками и клубами, подписанных после 20 ноября 2019 года. Для иностранных игроков ограничения начнут применяться с начала следующего года.