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16:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Китае ограничили зарплаты легионеров до трех миллионов евро

Китайская футбольная ассоциация постановила, что максимальный размер зарплаты легионеров в местных клубах не должен превышать 3 миллиона евро после вычета налогов.

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Источник: Reuters

Для китайских футболистов зарплаты не должны превышать 1,3 миллиона до вычета налогов. Для членов сборной этот показатель повышается на 20%.

Действующие контракты находятся в силе, но новые правила по зарплатам должны применяться для всех соглашений между китайскими игроками и клубами, подписанных после 20 ноября 2019 года. Для иностранных игроков ограничения начнут применяться с начала следующего года.

Летом 2016 года бразильский нападающий «Зенита» Халк перешел в «Шанхай СИПГ» за 55,8 миллмона. Его годовая зарплата составила 22,5 миллиона.

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